iPhone 15 / 15 plus: Mikrofon lässt sich jetzt einzeln tauschen

Reparaturen des Mikrofons am iPhone 15 und iPhone 15 Plus sind jetzt einfacher möglich. Hierfür muss nicht mehr der gesamte Rahmen ausgetauscht werden. Diese Änderung erstreckt sich aber nicht auf die Pro-Modelle.

Apple hat die Reparaturen der neuen iPhone-Modelle weiter verbessert. Es ist jetzt auch möglich, das Mikrofon unten rechts einzeln zu tauschen, berichtet die Seite MacRumors unter Berufung auf verschiedene Quellen.

Diese Reparatur können Apple Retail Stores und Apples autorisierte Service Provider durchführen, heißt es weiter. Dadurch dürfte auch der Preis für diesen Service deutlich nach unten gehen.

Vereinfachte Reparatur nur für Standardmodelle

Allerdings ist diese vereinfachte Reparatur nur bei diesem einen Mikrofon möglich. Bei Schäden an anderen Mikrofonen, etwa am Lautsprecher oder der Hauptkamera, muss nach wie vor der Rahmen getauscht werden.

Die vereinfachte Reparatur ist auch nicht beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max möglich. Dafür wurde die vereinfachte Entfernung der Rückfront auf diese beiden Modelle ausgeweitet. Dennoch hat Apple zuletzt schlechte Noten für die Reparaturmöglichkeiten am iPhone bekommen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Reparaturdienstleister beklagen einen deutlich zu aufwendigen Ablauf der Reparaturen. Seit einigen Jahren betreibt Apple das Self Service-Programm und reagierte damit auf politischen Druck, allerdings sind dessen Konditionen wenig attraktiv für private Nutzer und auch unabhängige Werkstätten, was kaum ein Zufall sein dürfte.

