iPhone 14: Titanhülle für superstabile Modelle soll kommen

Apple könnte in Zukunft auch ein iPhone aus Titan anbieten: Derzeit nutzt man das Material nur für einige hochwertige Modelle der Apple Watch. Titan bietet als Werkstoff einige Vorteile, es gibt jedoch auch spezielle Herausforderungen etwa bei der Fertigung.

Das iPhone wird es in Zukunft womöglich in einer neuen, deutlich ausgefalleneren Version geben: Derzeit entwickle man in Cupertino Pläne, für das iPhone 14 eine Version mit einem Gehäuse aus Titan vorzubereiten, das geht aus einer Einschätzung der Analysten von JP Morgan Chase für Investoren hervor.

Derzeit greift Apple nur bei der Apple Watch auf Titan zurück, die entsprechenden Modelle kommen zu stolzen Preisen, jedoch sind sie im Vergleich zu den Keramik-Editionen noch deutlich günstiger. Es steht zu erwarten, dass Apple das iPhone 14 in den Pro-Varianten mit einem Gehäuse aus Titan anbieten wird, sollte dieser Werkstoff am iPhone tatsächlich zum Einsatz kommen.

Titan bringt Vorzüge, aber auch Probleme mit sich

Im Vergleich zu den aktuell im Gehäusebau des iPhones genutzten Materialien Edelstahl und Aluminium bietet Titan einige Vorzüge: Es ist von außerordentlicher Haltbarkeit und Bruchfestigkeit. Bei einer Widerstandsfähigkeit von Stahl ist es 45% leichter, im Vergleich zu Aluminium bietet es die doppelte Stabilität bei lediglich 60% mehr Gewicht. Produkte mit Titanhülle sind weitgehend unempfindlich gegen Kratzer, das verspricht Langlebigkeit.

Allerdings zieht das Material auch Fingerabdrücke stark an und und es können nur unter erheblichen Verrenkungen Motive in das Material geätzt werden. Jedoch hat Apple hier verschiedene Patente erteilt bekommen, die chemische Verfahren beschreiben, die bei diesen Problemen deutliche Verbesserungen in der Fertigung versprechen.

Kein iPhone 14 Mini geplant

Weiterhin werde Apple das iPhone 14 nicht länger in einer kleinen 5,4 Zoll-Version auf den Markt bringen, bestätigt auch der Ausblick von JP Morgan Chase frühere entsprechende Annahmen in dieser Richtung. Allerdings werde Apple Touch ID in irgend einer Form wieder zurückbringen, entweder als Sensor hinter Glas, oder aber im seitlichen Power-Button nach Vorbild des iPad Air.

