iPhone 14: Qualcomm-Modem und Apple-Antennendesigns sorgen für Satellitenverbindung

Apples iPhone 14 kommuniziert mit Hilfe von Qualcomm mit Satelliten. Allerdings sind auch eigene Hardwarespezifikationen in dieses neue Feature eingeflossen. Noch immer arbeitet Apple an einem eigenen Modem, es ist allerdings nach wie vor unklar, wann es auf den Markt kommen könnte.

Apple hat im iPhone 14 eine vollkommen neue Funktion etabliert. Der SOS-Notruf per Satellit könnte in einigen Situationen lebensrettend sein, allerdings ist diese Funktion Apple-typisch der manuellen Kontrolle des Nutzers weitgehend entzogen. Wenn der einen Notruf absetzen möchte und kein Netz verfügbar ist, taucht der Satellitenassistent auf, der ihn in mehreren Schritten durch einen Notruf per Satellit leitet.

Das iPhone muss hierfür auf spezifische Weise ausgerichtet und der Nutzer unter freiem Himmel sein. Genutzt werden die Satelliten von Globalstar, doch im iPhone sorgt Qualcomm für die Verbindung.

Apple hat eigene Hardwareanpassungen vorgenommen

Die Reparaturspezialisten von iFixit fanden heraus, dass der Modem-Chip von Qualcomm im iPhone 14 die Satellitenkommunikation ermöglicht. Der Snapdragon X65 unterstützt neben den üblichen 5G-Frequenzen auch das Band n53, das für die Kommunikation mit Satelliten von Globalstar genutzt wird, das durch den Deal mit Apple die zweite Luft bekommen hat.

Globalstar erklärte zuvor, rund 85% seiner Kapazität exklusiv an Apple zu lizenzieren. Wie stark die Auslastung sein wird, ist nicht klar, da zunächst nur Nutzer in den USA und Kanada das neue Feature nutzen können. Allerdings ist eine Ausweitung auf weitere Märkte bereits geplant, Apfelpage.de berichtete.

Die Agentur Reuters erfuhr von Apple zudem, dass neben dem Qualcomm-Chip auch eigene Hardware Anpassungen im iPhone 14 zum Einsatz kommen. Man habe eigene Antennendesigns für Hochfrequenzkommunikation genutzt, um das Set-Feature zu realisieren, hieß es seitens Apple, ohne dass man konkreter wurde. Auf absehbare Zeit möchte Apple auch vollständig selbst entwickelte Modems im iPhone zum Einsatz bringen, wann es allerdings so weit ist, ist noch immer offen.

