iPhone 14: Indische Behörde zertifiziert neue Modelle

Das iPhone 14 zeigt sich bereits in ersten Unterlagen bei Behörden . Eine indische Standardisierungsinstitution hat offenbar bereits die Anträge zur Zertifizierung des neuen Lineups vorliegen – wenig überraschend, da der Marktstart bald ansteht.

Es ist nicht mehr lange hin bis zum Start des neuen iPhone 14, klar, dass Apple so langsam auch die entsprechenden regulatorischen Schritte in den diversen Märkten durchlaufen beziehungsweise abschließen muss, in denen die Geräte dann ab September in Verkehr gebracht werden sollen. Nun ist offenbar in Indien das iPhone 14 zur Zertifizierung eingereicht werden, wie aus Berichten eines indischen Branchen-Blogs hervorgeht.

Danach wurde beim Bureau of Indian Standards (BIS) ein Gerät mit der Modellbezeichnung A2882 zur Zertifizierung eingereicht. Dabei dürfte es sich um eins der iPhone 14-Basismodelle handeln.

Das iPhone 14 / Pro wird in einem Monat erwartet

Das iPhone 13-Lineup hatte die Modellbezeichnungen A2482, A2631, A2634, A2635 und A2633.

Die Produktion des iPhone 14 läuft bereits, wobei sich ein gewisses Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Modellen ergeben hat, wie ihr hier nachlesen könnt. Auf einer Keynote im September wird die Präsentation der neuen Modelle erwartet. Wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, soll diese Keynote am 07. September stattfinden. Vorbestellungen könnten dann ab dem 09. September aufgenommen werden. Die Auslieferung soll dem Vernehmen nach wie üblich eine Woche später starten, das wäre der 16. September. Zum Start der Vermarktung könnten sich bei einigen Konfigurationen noch gewisse Lieferverzögerungen einstellen.

