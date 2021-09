Home Gerüchte iPhone 14 endgültig ohne Notch und mit 48 MP-Kamera, iPhone SE bald mit 5G?

iPhone 14 endgültig ohne Notch und mit 48 MP-Kamera, iPhone SE bald mit 5G?

Das iPhone hält seit gefühlt vordenklicher Zeit an seiner 12 Megapixel auflösenden Hauptkamera fest. Und auch wenn inzwischen bekannt ist, dass Megapixel nicht alles sind, sind sie doch hilfreich, wenn man Fortschritte machen will. Während das iPhone 13 hier wieder keine Änderung gebracht hat, soll sich das nun nächstes Jahr ändern.

Wer auf den großen Sprung bei der Kamera des iPhone 13 gewartet hat, wartete vergebens. Lediglich beim iPhone 13 Pro / Pro Max haben sich gewisse erwähnenswerte Veränderungen ergeben, deren effektiven Nutzen wir noch prüfen werden. Der große Sprung wird aber wohl erst 2022 erfolgen, dann könnte es geradezu zu einer Explosion der Megapixel kommen.

Vor bislang seit langer Zeit 12 könnte die Auflösung der Hauptkamera des iPhone 14 auf 48 Megapixel springen, schätzt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo in einer aktuellen Notiz zu den Geräten, die Apple mutmaßlich kommendes Jahr präsentiert. Diese realisiert Apple möglicherweise mittels eines Sensors, der zwar 48 Megapixel auflöst, daraus aber zwecks besserer Handhabbarkeit dennoch Fotos in 12 Megapixel-Auflösung erstellt, wie es unter Android teils schon der Fall ist.

iPhone 14 ohne Notch und iPhone SE mit 5G

Im weiteren werde Apple das iPhone 14 in zwei Größen auf den Markt bringen, so der Analyst. Die zwei Modelle sollen mit 6,1 Zoll- und zwei weitere mit 6,7 Zoll-Diagonale erscheinen. Das iPhone 14 Max – die weniger gut ausgestattete große Variante – werde weniger als 900 Dollar kosten, so Kuo. Die Front soll ohne Notch daher kommen, stattdessen werde Apple die Frontkamera in einem Loch platzeiren, wie es etwa Samsung bereits tut.

Unterdessen soll, vermutlich bereits im ersten Halbjahr, ein aufgefrischtes iPhone SE mit 5G-Unterstützung auf den Markt gebracht werden. Auch wenn das aus Sicht der Verbraucher heute wenig befriedigend erscheint, könnte Apple es damit schaffen, die Verkaufszahlen weiter auf hohem Niveau zu stabilisieren.

-----

