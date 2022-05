Home iPhone iPhone 13 vs Galaxy S22: Samsung-Wiederverkaufspreise schmieren ab

Apples iPhones sind nach wie vor so wertstabil wie fast nichts sonst auf dem Smartphonemarkt. Ein iPhone verliert deutlich langsamer und weniger an Wert als etwa die Samsung-Flaggschiffe, bei einigen Modellen des aktuellen S22 lässt sich ein dramatischer Wertverlust beobachten.

Samsung hatte im Februar sein aktuelles Top-Modell Galaxy S22 eingeführt. Zwei Monate nach Markteinführung ließ sich bereits ein drastischer Wertverfall beobachten, wie eine Erhebung der Marktforscher von SellCell zeigt.

Danach hat das Galaxy S22 Ultra 5G mit 128 GB zwei Monate nach Launch schon rund 41,7% an Wert verloren. Für das Galaxy S22+ 5G mit 128 GB ging der Wiederverkaufswert gar um gut 53% nach unten.

Das iPhone bleibt sehr wertstabil

Zum Vergleich: Das am stärksten abgewertete iPhone 13-Modell war das iPhone 13 Mini, für das es keinen Nachfolger geben wird. Zwei Monate nach seinem Start im Oktober ging sein Wiederverkaufswert um 29,2% hinunter.

Unglaublich wertstabil zeigte sich dagegen das iPhone 13 Pro Max. Es verlor binnen zwei Monaten nur knapp 4% an Wert. zwischenzeitlich bekamen Kunden sogar wieder ein klein wenig heraus, wenn sie ihr fast brandneues iPhone 13 Pro Max wieder verkauften, die Verfügbarkeit war in den ersten Wochen so knapp, dass die Gebrauchtpreise einiger Varianten für kurze Zeit den Neupreis übertrafen.

Ebenfalls deutlich nachgegeben haben die Preise der aktuellen Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro-Modelle wenige Wochen nach der Einführung. Hier ging es im Schnitt ebenfalls um gut 40% innerhalb von zwei Monaten abwärts. Diese Daten von SellCell zeigen: Die Wertnachhaltigkeit der Top-Android-Modelle ist noch weit von der des iPhones entfernt.

