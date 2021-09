Home iPhone iPhone 13 Pro: ProRes in 4K geht nicht mit 128 GB-Modell

Das iPhone 13 Pro nimmt Videos in ProRes auf, was vor allem für professionelle Nutzung von Bedeutung ist: Allerdings gibt es hier eine Einschränkung hinsichtlich der unterstützten Auflösung. Nur die Modelle des iPhone 13 Pro mit wenigstens 256 GB Speicher unterstützen auch Aufnahmen in 4K. Hintergrund dürfte der immense Speicherhunger von ProRes sein.

Apple bringt einen neuen Aufnahmemodus für das neue iPhone 13 Pro: Mit diesen neuen Modellen kann der Nutzer Aufnahmen in ProRes aufnehmen. Dieses Format wurde ursprünglich von Apple etabliert und zwar schon vor mehr als zehn Jahren. Inzwischen wird es von professionellen häufig eingesetzt, etwa zur Erstellung von Werbespots und Kurzfilmen. Mit ProRes können Aufnahmen in 8K verwaltet werden, doch am iPhone 13 Pro geht es zunächst um weniger: Mit dem iPhone 13 Pro können nicht unter allen Umständen Aufnahmen in 4K und ProRes gemacht werden.

ProRes 4K erst ab 256 GB am iPhone 13 Pro verfügbar

Wie Apple auf seiner Seite mit den technischen Spezifikationen (Affiliate-Link) zum iPhone 13 Pro ausführt, ist eine Videoaufnahme mit dem iPhone 13 Pro in ProRes und 4K bei 30 fps erst mit dem iPhone 13 Pro mit 256 GB Speicher möglich. Die Version mit 128 GB Speicher erlaubt dem Nutzer nur Aufnahmen in ProRes mit 1080P.

Hintergrund dürfte der immense Speicherhunger von ProRes sein. Allerdings steht das Feature ohnehin nicht zum Start des iPhone 13 zur Verfügung. Diese Funktionalität wird mit einem späteren Update nachgeliefert – irgendwann.

Das iPhone 13 Pro (Affiliate-Link) kann ab morgen bei Apple vorbestellt werden und wird ab nächsten Freitag ausgeliefert.

