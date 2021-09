Home iPhone iPhone 13 Pro: Dritt-Apps müssen sich 120 Hz von Apple genehmigen lassen

Das iPhone 13 Pro und sein großer Bruder bringen endlich auch ins iPhone, was die Android-Welt schon lange kennt: Höhere Bildwiederholraten als 60 Hz. Das ProMotion-Display schafft die längst erwarteten bis zu 120 Hz, doch welche Apps können hiervon eigentlich profitieren? Zuletzt hatte es um diese Frage einigen Wirbel gegeben.

Es wirkte zunächst entmutigend: Die neuen Modelle des iPhone 13 in der Pro- und Pro-Max-Variante bekamen zwar ein 120 Hz-Display, doch es sah anfänglich so aus, als könnten nur Apples eigene Apps in vollem Umfang davon profitieren. Tatsächlich aber werden auch Dritt-Apps den vollen Nutzen von ProMotion ausschöpfen können, das erfordert allerdings Aktivität der Entwickler, wie Apple inzwischen etwa der Seite MacRumors mitgeteilt hat.

Diese müssen die Unterstützung von ProMotion für ihre Apps bei Apple freischalten lassen, dies geschieht, indem die Apps einen entsprechenden Eintrag in ihre Ausführungsrichtlinien erhalten. Den bekommen sie allerdings nicht in jedem Fall.

Apps müssen von 120 Hz signifikant profitieren

Apple hat als Voraussetzung für die Freischaltung von ProMotion definiert, dass eine App von 120 Hz-Bildwiederholrate profitieren muss – sprich, die Nutzererfahrung verbessert oder eine beabsichtigte Funktionalität überhaupt erst ermöglicht wird.

Diese Einschränkung ist sicherlich sinnvoll, da andernfalls diverse Dritt-Apps ProMotion nutzen würden und sich hieraus ein nachteiliger Effekt auf die Akkulaufzeit der beiden Pro-Modelle ergeben würde.

Indes sind die Standardanimationen der iOS-Oberfläche auch in Dritt-Apps nicht von dieser Einschränkung betroffen, nur für die flächige Nutzung von ProMotion ist die Freischaltung nötig. Doch auch so ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis erste Streitigkeiten darüber ausbrechen werden, ob eine App von ProMotion profitiert oder nicht.

Nachtrag

In einer früheren Version des Artikels hatten wir berichtet, PromOtion am iPhone könne nicht deaktiviert werden, dies haben wir im Text korrigiert – danke Tom

