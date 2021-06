Home iPhone iPhone 13 könnte von Huaweischwäche profitieren: Starke Verkäufe erwartet

Apples iPhone 13 dürfte sich ab Ende des Jahres gut verkaufen. Neben den zu erwartenden Neuerungen im kommenden Lineup wird erwartet, dass das iPhone 13 auch vom Bann gegen Huawei profitieren wird, dessen Geräte auf dem weltweiten Markt zunehmend an Bedeutung verlieren.

Apples iPhone 13 sieht einem glänzenden Produktstart entgegen, das prognostizierte heute der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo, der über einen profunden Erfahrungsschatz bei der Bewertung des Smartphonemarktes und Apples Produktpalette verfügt. Der Analyst von TF International Securities geht in einer Notiz davon aus, dass Apple im Jahr 2021 zwischen 230 und 240 Millionen iPhones weltweit verkaufen wird. Im folgenden Jahr könnten die weltweiten Absatzzahlen sogar auf zwischen 250 und 260 Millionen verkaufte Einheiten klettern, dem gegenüber stehen noch rund 195 Millionen weltweit abgesetzte iPhones im letzten Jahr.

Das iPhone 13 profitiert von Bann gegen Huawei

Für die zweite Jahreshälfte 2021 rechnet Ming-Chi Kuo mit einem starken Start des iPhone 13. Das neue Modell von Apple, das wohl wieder in vier Varianten auf den Markt kommen wird, soll über eine kleinere Notch verfügen und weitere Verbesserungen an der Hauptkamera mit sich bringen, wie diese aussehen könnten, haben wir in einer früheren Meldung berichtet.

Der Analyst rechnet damit, dass das iPhone 13 von dem nach wie vor bestehenden US-Bann gegen Huawei profitieren wird. Dessen Top-Modelle spielen nach und nach nur noch auf dem chinesischen Markt eine Rolle und es ist nicht absehbar, wann der Anlauf mit einer eigenen Android-Variante zu einem erneuten weltweiten Verkaufserfolg auf breiter Front führen wird. Die neuen Features des iPhone 13 und die Schwäche von Huawei könnten für den Verkauf von rund 88 Millionen iPhone 13-Modellen noch vor Jahresende führen. Das iPhone 12 kam in der selben Zeit nur auf rund 75 Millionen weltweit verkaufter Einheiten, startete allerdings auch etwas später als das iPhone 13 dieses Jahr erwartet wird.

Ein neues iPhone SE werde es dagegen wohl erst im kommenden Jahr geben, so der Beobachter.

