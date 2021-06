Home Apple iPhone 13: Foxconn und Pegatron zahlen höheren Bonus für Neueinstellungen

Apples Zulieferer geben aktuell alles, um ihre Fabriken fit für die Fertigung des iPhone 13 zu machen. Das schließt auch vergleichsweise üppige Bonuszahlungen ein, wenn Mitarbeiter neue Beschäftigte werben, diese wiederum können auch mit einem erheblichen finanziellen Anreiz rechnen.

Das iPhone 13 soll in den nächsten Monaten in die Massenfertigung gehen. Die Fertiger bereiten aktuell ihre Produktionslinie auch in personeller Hinsicht auf den Herbst und den Start des neuen Modells vor. Dabei greifen sie wie in der Vergangenheit stets auf finanzielle Anreize zu.

Neu angestellte Beschäftigte bei Foxconn und Pegatron werden so etwa mit einem Bonus von deutlich oberhalb eines durchschnittlichen Monatsgehalt gelockt. Sie erhalten etwa bei Pegatron eine initiale Zahlung bei erfolgreicher Rekrutierung von umgerechnet rund 1.100 Euro.

Auch Empfehlung von neuen Mitarbeitern wird vergütet

Darüber hinaus setzt man bei den Fertigern auch weiter auf die Empfehlung neuer Kollegen durch die Beschäftigten. Führt eine dieser Empfehlungen unmittelbar zu einer Neueinstellung, wird das mit umgerechnet 323 Euro entlohnt, wie aus aktuellen Berichten asiatischer Wirtschaftsmedien hervorgeht. Immerhin noch umgerechnet 223 Euro gibt es, wenn lediglich ein Name genannt wurde und es in weiterer Folge zu einer Einstellung kommt. Foxconn zahlt für Empfehlungen deutlich mehr als Pegatron, hier wird eine auf Empfehlung erfolgte Einstellung mit umgerechnet 777 Euro vergütet.

Damit haben die Fertiger ihre Boni im Vergleich zum Vorjahr teils deutlich erhöht. Das iPhone 13 wird in seiner Fertigung wohl nicht von der weltweiten Chipkrise betroffen werden, zumindest aber sollten sich die Auswirkungen in Grenzen halten. In einer weiteren Meldung haben wir berichtet, wie Apple dafür gesorgt hat.

