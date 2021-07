Home iPhone iPhone 13: Apple bringt wohl Wi-Fi 6E-Unterstützung

Das iPhone 13 soll mit Unterstützung des neuen WLAN-Standards Wi-Fi 6E erscheinen. Dabei handelt es sich um eine Ergänzung von Wi-Fi 6, die Stand heute zumindest in der EU nochnicht genutzt werden kann. Dies lässt sich aber zu einem späteren Zeitpunkt per Softwareänderung nachholen. Wi-Fi 6E begegnet der vielerorts herrschenden Frequenzknappheit im WLAN-Spektrum.

Apple wird das iPhone 13 wohl mit der Unterstützung für den erweiterten WLAN-Standard Wi-Fi 6E ausstatten. Schon seit 2019 unterstützen Apples Geräte Wi-Fi 6, das iPhone 11 hatte hier den Anfang gemacht. Nun wird Wi-Fi 6E ergänzt, berichtet die Digitimes. Die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift schreibt unter Berufung auf Industriekreise, Apple und auch die Hersteller vieler Android-Geräte werden Wi-Fi 6E im kommenden Jahr nach und nach zur Standardausstattung werden lassen. Schon zuvor war über Wi-Fi 6E im iPhone 13 spekuliert worden, Apfelpage.de berichtete.

Mehr Freiheit auf den Frequenzen

Wi-Fi 6E ergänzt keine technischen Änderungen zu Wi-Fi 6, das eine größere Reichweite der Signale bei einer gesteigerten Stabilität der Verbindungen und gestiegener Datenübertragungsraten brachte. Es wird aber zusätzlich die Nutzung eines weiteren Frequenzblocks im Sechs-GHz-Band abgebildet. Das kann gerade in urbanen Umgebungen mit vielen WLAN-Geräten ein echter Vorteil sein.

Die Frequenzharmonisierung ist bereits weit fortgeschritten, jedoch nicht vollständig. Stand heute sind keine Wi-Fi 6E-fähigen Endgeräte wie Router oder Mobilgeräte in der EU im Verkauf. Die Unterstützung kann auch nicht per Softwareupdate nachgereicht werden, wohl aber können Geräte, die in Zukunft mit Wi-Fi 6E auf den Markt kommen, diese Funktion zunächst den Nutzern vorenthalten. Sobald der Wellenplan entsprechend geändert wurde, kann die Verwendung dann vom Hersteller durch ein Software-Update freigeschaltet werden.

