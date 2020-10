iPhone 12-Gerüchtesturm vor Keynote im Schnell-Check | steuern HomePod und Apple TV Licht und Ton bald automatisch? | Beats bald verschwunden? – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Apfelpage.de-Gemeinde! Hui, zuletzt war einiges los: Kurz vor der Keynote spielt nochmal alles verrückt und ich warne gleich alle vor, die weder an Last Minute-Gerüchten, noch an Last Minute-Schnäppchen Interesse haben. Heute ist nämlich nicht nur Keynote, sondern auch Prime Day und für uns heißt das: Wir müssen und werden euch sowohl über alle abseitigen iPhone-Gerüchte kurz vor knapp und auch die besten Amazon-Deals informieren. Aber keine Sorge, es kommen auch wieder ruhigere Tage. Beginnen wir also jetzt mit dem, was zuletzt wichtig war.

Das iPhone 12 hält die Leaker zur Stunde noch mächtig in Atem: Kurz vor der Keynote holen sie nochmal alles aus sich heraus. Der Akku etwa: Beim iPhone 12 Pro soll er länger halten, als beim Vorgänger, beim iPhone 12 dagegen schneller schlapp machen. Was sollen wir von so einer Ansage halten? Face ID soll schneller gehen, haben sie gesagt. Die Kameras sollen besser werden, haben sie gesagt. Und 5G soll für manche gar nicht gehen, haben sie gesagt. Ganz ehrlich? Wer blickt da noch durch. Ich hab doch auch keine Ahnung… aber das ganze Durcheinander wird sich schon bald auflösen.

Der HomePod Mini soll das Home smarter machen

Seit der U1-Chip im iPhone steckt, fragt sich so mancher Nutzer: Was will Apple mit diesem Stück Technik, das zwar erwiesenermaßen sehr raffiniert ist, aber doch völlig brach liegt. Nun, bald vielleicht nicht mehr: Der HomePod Mini und das neue Apple TV könnten eure iPhones präzise tracken, während ihr durch euer Haus läuft und entsprechend eurer Bewegungen Licht an oder aus oder die Musik lauter oder leiser drehen, das klingt für mich zumindest ziemlich cool. Hier gibt’s die Infos.

Wird Beats abgewickelt?

Die Beats-Produkte von Apple verlieren im Apple Store im Web offenbar ganz deutlich an Bedeutung: Ob das allerdings auf ein bevorstehendes Auslaufen der Kopfhörer oder nur eine prominentere Vermarktung des kommenden AirPods Studio hindeute, muss sich noch zeigen. Hier gibt es die Details.

Spotify als Quell von Ärger und Freude

Spotify bringt bald auch ein eigenes Widget unter iOS 14 an den Start – gut. Hier ein Einblick in die Beta. Aber Spotify traktiert aktuell auch Entwickler und Nutzer mit einer kleinmütigen Haltung in Bezug auf das Fair-Play, weniger gut. Da fragt man sich wirklich, geht es den Skandinaviern so schlecht?

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Hungrige Home-Office-Worker machten am Wochenende und teils auch noch am gestrigen Montag eine verstörende Erfahrung: Als sie bei Lieferando essen bestellen wollten, standen plötzlich Adressen und Namen völlig fremder Menschen in den entsprechenden Feldern. Lieferando bestätigte den Störfall und begründete ihn mit dem Absturz eines seiner Server. Das erwähnte Problem ist uns in der Redaktion auch schon einmal begegnet. In dem Fall war eine Bestellung auf der anderen Seite der Stadt gelandet. – zum aus der Haut fahren, das.

>Magenta TV läuft jetzt auf mehr Fernsehern

Wer das Magenta TV-Angebot der Deutschen Telekom nutzt, kann dies jetzt auf noch mehr Fernsehern tun. Die App ist inzwischen auch auf Samsung Smart TVs ab 2016 verfügbar, wobei alle Features erst ab den Geräten von 2017 oder später nutzbar sind. Auch auf Android TVs von Sony funktioniert der Dienst jetzt. Wer Magenta TV abonniert, erhält eine Testphase von Disney+ für drei Monate gratis dazu.

Apple hat die Apple Watch mit einem kleinen Update versorgt

watchOS 7.0.2 sollte endlich den Akku nicht mehr allzu schnell leer laufen lassen. Hoffentlich funktioniert es.

So, nun aber genug! Auf was freut ihr euch heute Abend denn am meisten?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!