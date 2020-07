iPhone 12: Bilder sollen RAM-Module des A14-Chips zeigen

Das iPhone 12 soll dieses Jahr mit größerem Arbeitsspeicher kommen, wenigstens einige Modelle des neuen Lineups. Nun sind Bilder im Netz aufgetaucht, die den entsprechenden Bereich des neuen A14-Chips zeigen sollen. Dieser wird wohl im 5nm-Prozess gefertigt und bei TSMC produziert.

Je näher der Release des iPhone 12 rückt, desto höher wird die Schlagzahl der Gerüchte und Spekulationen zu den neuen Geräten. Neuerlich sind nun Bilder im Zusammenhang mit dem iPhone 12 im Netz aufgetaucht.

Der Leaker Mr. White, der zuvor schon ab und an zutreffende Tipps zu neuen Produkten abgegeben hatte, hat Fotos auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geteilt, die den A14-Chip des neuen Modells zeigen und zwar konkret den Bereich, in dem der Arbeitsspeicher lokalisiert ist. Die entsprechende Datierung lässt vermuten, dass diese speziellen Komponenten im April gefertigt worden sind. Der Leaker hatte bereits zuvor vermeintliche Bilder des A14-Chips im Netz verbreitet. Weitere Details geben die neuerlichen Leaks nicht her, dabei sind durchaus Fragen hinsichtlich der Arbeitsspeicher-Ausstattung des neuen iPhones offen.

Kommt das iPhone 12 Pro mit sechs GB RAM?

Vor einigen Wochen wurden erste Spekulationen zur RAM-Größe geäußert, wie wir damals in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Schon im Jahr zuvor war allerdings eine entsprechende Behauptung hinsichtlich des iPhone 11 / iPhone 11 Pro aufgestellt und enttäuscht worden. Nach den jüngsten Gerüchten nun solle das iPhone 12, das in einer 5,4- und einer 6,1-Zoll-Variante kommen soll, über vier GB RAM verfügen. Das iPhone 12 Pro mit ebenfalls 6,1 Zoll-Panel sowie das große iPhone 12 Pro Max mit wohl 6,7 Zoll großem Display dagegen könnten einen sechs GB großen Arbeitsspeicher besitzen. Mehr Arbeitsspeicher erlaubt ein flüssigeres Arbeiten bei mehr gleichzeitig aktiven Hintergrundprozessen und hilft auch bei performanceintensiven Anwendungen wie Spielen sowie Foto- und Videobearbeitung.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!