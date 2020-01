iPhone 11-Verkäufe: Apple bestätigt Analystenprognosen

Apple bestätigt die Einschätzungen verschiedener Analysten: Danach war das iPhone 11 und auch das iPhone 11 Pro zuletzt tatsächlich weltweit so erfolgreich, wie vermutet wurde. In vielen Märkten konnte Apple zweistellige Wachstumszahlen bei den Verkäufen verbuchen.

Apple gibt zwar schon lange keine konkreten Zahlen zum Verkauf von iPhone und Co. mehr bekannt, aber wenn die Geschäfte besonders gut laufen, behält man diese Details doch nicht ganz für sich. So gab Tim Cook im gestrigen Conference Call einige Details darüber heraus, wie erfolgreich die aktuellen iPhones sind. Danach war das iPhone 11 in jeder Woche im letzten Quartal das meistverkaufte iPhone. Allgemein zählten alle drei neuen Modelle aus dem vergangenen Herbst zu den beliebtesten iPhone-Modellen im Lineup, was in der Vergangenheit durchaus nicht immer der Fall war.

Apples Angaben bestätigen Analysten

Schon zuvor waren verschiedene Beobachter zu ähnlichen Einschätzungen gelangen. Da diese sich nun bestätigt haben, erlaubt das eine Einschätzung der Zuverlässigkeit einiger Analysten. So wurde etwa vermutet, dass das iPhone 11 das meistverkaufte iPhone im US-Weihnachtsgeschäft war und auch das starke Wachstum in China wurde bereits erwartet. Konkret erklärte Tim Cook, Apple habe zweistellige Wachstumsraten in den USA, Frankreich, Großbritannien, Brasilien, Singapur, Indien, der Türkei, Mailand und China erzielt. China, die USA und auch Indien sind Schlüsselmärkte für Apple und dessen gutes Abschneiden dort von besonderer Bedeutung, vor allem vor dem Hintergrund, dass es in den Vorjahren in China und Indien teils gar nicht rund lief.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!