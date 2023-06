Home iPad iPadOS 17 bringt Unterstützung für USB-C-Kameras als Webcam

Apple erweitert die Unterstützung für externes Zubehör auf dem iPad. Ab der kommenden Betriebssystemversion werden auch USB-C-Kameras direkt unterstützt, was in vielen Situationen hilfreich sein kann.

Apple wird mit dem Update auf iPadOS 17 auch die Unterstützung externer Zubehörprodukte nochmals erweitern. Dies betrifft etwa auch externe Kameras, sofern diese sich per USB-C anschließen lassen, wird das auch am iPad unter iPadOS 17 möglich sein, wie Entwickler mit der ersten Beta von iPadOS 17 notiert haben.

So, iPadOS 17 now supports external USB webcams #WWDC23 pic.twitter.com/2MRUqU1TKq — Stephen Robles (@stephenrobles) June 6, 2023

Diese Kameras können dann auch als Webcam genutzt und etwa in Videokonferenzen wie Facetime oder Zoom verwendet werden, ähnlich wie das auch bereits am Mac möglich ist.

Studio Display kann ebenfalls angeschlossen und als Kamera genutzt werden

Das Studio Display kann nicht nur als externer Monitor an das iPad angeschlossen, sondern dessen 12 Megapixel-Ultraweitwinkelkamera auch für Aktivitäten am iPad genutzt werden. Diese Kamera bereitete allerdings Nutzern des Studio Displays zunächst wenig Freude, Apple konnte die Defizite mit Software-Updates in begrenztem Umfang verringern.

Allerdings kommt die neue Zubehörunterstützung nur für iPads, die bereits USB-C-Ports haben. Zudem werden nicht alle iPads noch iPadOS 17 erhalten. In einer entsprechenden Meldung lest ihr, welche Modelle aus dem Support herausfallen.

