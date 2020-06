iPadOS 14: Spiele mit Tastatur, Maus und Trackpad steuerbar

In einer WWDC-Sitzung am Donnerstag berichtete Apple über iPadOS 14 und neue Steuerungsmöglichkeiten bei Spielen. Entwickler können ihre Spiele noch umfassender als bisher für die Steuerung mit Tastatur, Maus, Trackpad und Controller anpassen, was Anwendern zu einem neuen Spielerlebnis verhelfen würde.

Spieler profitieren

Das Unternehmen beschrieb in seiner WWDC-Session “Bring keyboard and mouse gaming to ipad” die Updates mit der Unterstützung für Maus, Tastatur, Trackpad und Controller in aller Auführlichkeit. Das vorliegende Game Controller-Framework können Programmierer dazu einsetzen, um ihre Spieltitel zu erweitern, Spiele von anderen Plattformen zu importieren oder neue Interaktionserlebnisse zu ermöglichen.

Die Tastatur und “Delta”-Maus können Entwickler für Spielerbewegungen integrieren und diese mit Ereignissen in den Spielen verbinden. Das Dock oder Kontrollzentrum lässt sich bei Bedarf abschalten, damit Spieler den gesamten Bildschirm nutzen können.

Als Steuerungsoption lassen sich zusätzlich Konsolen-Controller wie der Microsoft XBox Elite 2 und der Xbox Adaptive Controller verwenden. Das UIKit steht für die Verwaltung indirekter Eingaben zur Verfügung.

Fortnite und Co.

Wie Apple betont, sollen besonders Spiele aus dem Mulitplayersektor mit Online Kampfarenas von den neuen Steuerungsmöglichkeiten profitieren. Der Spielhit Fortnite zählt sicherlich dazu und könnte so noch mehr Gamer auf das iPad locken, weg vom Smartphone.

Auf Apples Entwicklerseite kann die WWDC-Sitzung angeschaut werden.

