iPad Pro mit M4: Die ersten Rabatte sind verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. Juni 2024 um 15:58 Uhr // Deals // // 1 Kommentar

Apple hat Anfang Mai das neue iPad Pro 2024 vorgestellt und wieder einmal geklotzt: Neben den M4, gefertigt in 3 Nanometer ist hier primär das OLED-Display das Highlight. Geklotzt gilt auch beim Preis, man kann in der höchsten Ausstattung ohne Zubehör knapp 3140 Euro ausgeben. Sehr ambitioniert und die Nachfrage scheint nicht ganz so gut sein, wie erhofft. Bereits jetzt sind die ersten und bemerkbaren Preisnachlässe verfügbar.

iPad Pro bei Amazon im Angebot

Zur ausgezeichneten Hardware müssen wir kein Wort mehr verlieren, die zahlreichen Reviews sind aussagekräftig genug. Auch die Unzulänglichkeiten in Sachen iPadOS, auch das neue iPadOS 18 ändert nicht viel daran, lassen wir außen vor. Wer sich damit arrangieren und seinen Workflow anpassen kann, bekommt das aktuell beste Tablet auf den Markt und kann aktuell ein paar spürbare Preisnachlässe mitnehmen:

Übrigens, „Apple Intelligence“ kann nach Markteinführung natürlich mit der Hardware vollumfänglich genutzt werden. Wann der Start in Deutschland und in deutscher Sprache erfolgt, ist indes jedoch noch unklar.

Das passende Zubehör

Wie jedes iPad Pro entfaltet auch das aktuelle Modell sein volles Potenzial erst mit dem richtigen Zubehör. Hier sprechen wir in erster Linie natürlich von dem neuen Apple Pencil Pro. Bei der Tastatur würden wir eher zu einem Drittanbieter tendieren:

