Beta 3: iOS 26.6 in neuer Testversion für Entwickler verfügbar

Apple hat heute Abend auch iOS 26.6 und Co. in der dritten Beta vorgelegt. Die kommende Aktualisierung dürfte das letzte Update vor dem Start von iOS 27 sein. Größere Neuheiten werden nicht erwartet.



Apple hat heute Abend neben dem Sicherheitsupdate auf iOS 26.5.2 und macOS 26.5.2 auch die Beta 3 von iOS 26.6 und iPadOS 26.6 für alle Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion kann ab sofort geladen und installiert werden.

Auch Beta 3 weiterer Updates verfügbar

Ebenfalls wurde die Beta 3 von macOS 26.6, watchOS 26.6 und tvOS 26.6 sowie visionOS 26.6 für die Developer bereitgestellt. Größere Neuheiten oder Änderungen werden in den kommenden Aktualisierungen nicht mehr erwartet, viel mehr konzentriert sich Apple auf die Verbesserung der allgemeinen Performance, Sicherheit und Stabilität.

iOS 26.6 und Co. werden in wenigen Wochen als finales Update für alle Nutzer erwartet. Unterdessen treibt Apple die Fertigstellung von iOS 26 und der übrigen großen System-Updates voran, die für Herbst erwartet werden.