iOS 27 und Co.: Beta 3 für neue Hauptversionen verfügbar

Apple hat heute Abend iOS 27 und iPadOS 27 Beta 3 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Die erste Public Beta ist auch nicht mehr weit. Die finalen Versionen der kommenden Updates werden im Herbst veröffentlicht.



Apple hat gerade eben iOS 27 und iPadOS 27 Beta 3 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die aktualisierte Beta kann wie üblich direkt am Gerät geladen und installiert werden.

Noch sollten diese Betas nicht auf produktiv genutzten Geräten verwendet werden, da es zu teils auch gravierenden Fehlfunktionen und auch zu Datenverlust kommen kann.

Auch weitere Betas der neuen Hauptversionen verfügbar

Ebenso hat Apple macOS 27 Golden Gate für die Entwickler in Beta 3 bereitgestellt. Darüber hinaus sind auch watchOS und visionOS 27 als Beta 3 verfügbar.

Der Release einer ersten öffentlichen Testversion von iOS 27 ist nicht mehr fern. Die finalen Versionen der kommenden neuen Systemversionen wird Apple wie üblich im Herbst für alle Nutzer eines kompatiblen Geräts bereitstellen.