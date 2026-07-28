iOS 26.6 und Co. sind da und bringen Vorbereitungen auf iOS 27

Apple hat gestern Abend Updates für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV veröffentlicht. Die Aktualisierungen treffen Vorbereitungen für die kommenden Hauptversionen. Zudem werden Sicherheitsverbesserungen implementiert.



Apple hat gestern Abend iOS 26.6 und iPadOS 26.6 für alle Nutzer veröffentlicht. Relevante Neuerungen waren während der Betas nicht gesichtet und auch nicht angekündigt worden. Entsprechend karg fällt auch der Kommentar von Apple zum Update aus. Dort heißt es lediglich:

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen, Sicherheitsupdates und optimiert den Spotlight-Index, um diesen für iOS 27 vorzubereiten.

Das ist indes eine interessante Anmerkung. Mit iOS 27 und Co. stellt Apple die Spotlight-Suche neu auf, sie soll KI-gestützt noch mächtiger werden. Zugleich sind Änderungen an Spotlight immer heikel, ist die systemweite Suche für viele Nutzer doch eine ständig genutzte Schlüsselfunktion des Systems, sodass Apple gut beraten wäre, hier besonders sauber zu arbeiten und gründlich zu testen.

Weitere Updates für Mac und Co.

Ferner hat Apple gestern auch macOS 26.6, watchOS 26,6, tvOS 26,6 und visionOS 26,6 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierungen brachten ebenfalls in der Hauptsache Sicherheitsverbesserungen und Fehlerbehebungen.

iOS 27 und die übrigen neuen Hauptversionen werden im Herbst für alle Nutzer verfügbar sein.