Home Betriebssystem iOS 16.7: Alte Version erhält noch ein Update

iOS 16.7: Alte Version erhält noch ein Update

Apple hat gestern Abend auch iOS 16.7 veröffentlicht. DAs Update sollten alle Nutzer installieren, die noch nicht auf iOS 17 umsteigen wollen. Es behebt ebenfalls die zuletzt in den nun mehr aktuellen Systemen gepatchten Schwachstellen.

Apple hat zuletzt auch noch ein Update für iOS 16 veröffentlicht, das seit einigen Tagen nicht mehr die aktuelle Version ist. Dennoch ist nun die Aktualisierung auf iOS 16.7 für alle Nutzer erschienen, dieses Update lief bereits seit längerer Zeit in einer Beta.

Seit einigen Jahren lässt Apple die Arbeit am neuen und abgelösten iOS-Zweig für eine gewisse Zeit parallel laufen, so werden noch Updates für das alte System veröffentlicht, während die neue Version schon verfügbar ist.

iOS 16.7 behebt Sicherheitslücken

iOS 16.7 behebt ebenfalls die zuletzt bereits aktiv ausgenutzten Schwachstellen, über die wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Das Update richtet sich an Nutzer, die einstweilen noch auf iOS 16 verbleiben wollen oder die Aktualisierung auf iOS 17 nicht mehr erhalten haben. Das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X ist in diesem Jahr aus der Update-Versorgung herausgefallen. Wer noch auf iOS 16 verbleibt, sollte das Update umgehend laden und installieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!