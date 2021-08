iOS 15 scheint schlechte Bilder nachträglich aufzuwerten

Apple experimentiert offenbar mit einer intelligenteren Nachbearbeitung von Fotos, die mit dem iPhone aufgenommen wurden: Störende Lichteffekte werden unter iOS 15 womöglich in Zukunft automatisch entfernt. Dieses Feature wird derzeit in iOS 15-Betas beobachtet. Ist euch dies auch schon aufgefallen?

Apple arbeitet womöglich an einer neuen Funktion, die eure Bilder, die ihr mit dem iPhone aufgenommen habt, besser aussehen lassen könnte. Hierbei werden sogenannten Lens Flares automatisch entfernt, hierbei kommt es zu störenden Überbelichtungen auf Fotos, die unter schwierigen Lichtverhältnissen entstehen. Nutzer der aktuellen Beta von iOS 15 machten zuletzt eine interessante Beobachtung: So wurden Bilder, die mit offensichtlich störenden Effekten aufgenommen wurden, zwischenzeitlich von iOS überarbeitet. Als die Bilder zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgerufen wurden, waren sie nicht mehr die selben.

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt

— Halide (@halidecamera) August 4, 2021