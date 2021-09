Home Betriebssystem iOS 15.1 und iPadOS 15.1 Beta 1 für alle Entwickler ist da

iOS 15.1 und iPadOS 15.1 Beta 1 für alle Entwickler ist da

Apple hat gerade eben die erste Beta von iOS 15.1 und iPadOS 15.1 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion kann ab sofort von allen Developern geladen und installiert werden. Sie folgt einen Tag auf die Veröffentlichung von iOS 15 und iPadOS 15 für alle Nutzer.

iOS 15 und iPadOS 15 sind gerade erst einen Tag für alle Nutzer verfügbar, da startet Apple den nächsten Beta-Zyklus. Gerade eben hat Apple iOS 15.1 und iPadOS 15.1 Beta 1 für alle Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Wenn ihr die neue Beta noch nicht sehen könnt, geduldet euch noch einen Moment, da die Betas wie üblich in Wellen ausgerollt werden.

Beachtet weiterhin, dass ihr für die Installation möglicherweise ein aktualisiertes Beta-Profil benötigt.

Noch keine weiteren Details über die Neuerungen der Beta 1 von iOS 15.1 und iPadOS 15.1

Derzeit ist noch nichts darüber bekannt, welche Neuerungen diese neue und erste Beta von iOS 15.1 und iPadOS 15.1 bringt. Es deutet sich aber bereits an, dass Apple einiges zu tun hat, um das neue große Update flüssig zu machen. Selten zuvor in den letzten Jahren erreichten uns zum Start einer neuen Hauptversion so viele Berichte unzufriedener Nutzer über Fehler in der neuen Version.

Lasst uns gern wissen, was euch in der neuen Beta auffällt.

