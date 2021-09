Home Apple Bei AirPods-Kauf Musik: Apple Music sechs Monate lang kostenlos für Neukunden

Apple hat eine interessante Promotion für seinen Streamingdienst Apple Music aufgelegt. Käufer neuer AirPods erhalten das Abo für ein halbes Jahr kostenlos. Dabei sind alle derzeit verkauften Modelle der AirPods sowie verschiedene Beats-Kopfhörer eingeschlossen.

Apple lockt aktuell Kunden zu Apple Music: Wer sich jetzt neue AirPods kauft, erhält Apple Music für ein halbes Jahr lang kostenlos. Die neue Aktion umfasst nicht nur die hochpreisigen Modelle wie AirPods Pro oder AirPods Max, auch die AirPods (Affiliate-Link) der zweiten Generation, die noch immer im Verkauf sind, sind von dem Angebot mit eingeschlossen.

Wer den Deal in Anspruch nehmen möchte, muss ihn innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf der qualifizierten AirPods einlösen. Darüber hinaus ist Voraussetzung, dass der Nutzer iOS 15 installiert hat, das Apple gestern Abend für alle Nutzer veröffentlicht hat.

Auch einige Beats-Modelle sind qualifiziert

Neben den diversen Modellen der AirPods sind auch einige Kopfhörer der Beats-Reihe qualifiziert. Dazu zählen etwa die Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro und die neuen Beats Studio Buds.

Qualifiziert für die Teilnahme an der Aktion sind ausschließlich Neukunden, die Apple Music in der Vergangenheit noch nicht gebucht hatten. Bestandskunden sind ebenso ausgeschlossen, wie Kunden von Apple One. Dagegen ist es kein Ausschlusskriterium, bereits qualifizierte AirPods oder Beats zu besitzen. Hier bei Apple findet ihr alle Details zu den Teilnahmebedingungen.

Apple Music liegt nach Spotify auf dem zweiten Platz im Musikstreamingmarkt, allerdings veröffentlicht Apple keine Nutzerzahlen. Zuletzt hat Apple Music im deutschsprachigen Raum Kunden dadurch verärgert, dass Hörbpcher aus dem Katalog entfernt wurden. Dies ist vermutlich vor dem Hintergrund erfolgt, einerseits Lizenzgebühren zu sparen und andererseits Kunden zum Kauf von Hörbüchern über die Bücher-App zu motivieren.

