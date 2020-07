iOS 14 / iPadOS 14 Beta 3 ist jetzt verfügbar

Heute Abend hat Apple auch die dritte Beta von iOS 14 und iPadOS 14 für die Entwickler verteilt. Die neuen Betas folgen zwei Wochen auf die Freigabe der Beta 2 der kommenden Updates. Mit iOS 14 ziehen endlich Widgets auf dem Homescreen ein. Wir sind gespannt auf eure Eindrücke.

Apple hat am heutigen Abend neben watchOS 7 Beta 3 auch iOS 14 und iPadOS 14 Beta 3 an die Entwickler verteilt. Die Aktualisierungen werden nach und nach an die Entwickler ausgegeben und können daher noch nicht sofort auf allen Geräten angezeigt und installiert werden.

iOS 14 und iPadOS 14 Beta 3 folgt zwei Wochen auf die Freigabe der letzten Beta der kommenden größeren Aktualisierung. Zur Installation der neuen Betas muss das entsprechende Profil auf dem iPhone oder iPad installiert sein.

iOS 14 kommt im Herbst für alle

Mit dem Update auf iOS 14 wird Apple unter anderem endlich Widgets direkt auf dem Homescreen platzieren lassen, auf diese Funktion hatten viele Nutzer lange gewartet. Zudem kommt eine neue Übersetzungs-App, die in elf Sprachenpaare übersetzen kann und dies auch offline, jedoch mit verringerter Präzision.

Zudem können auch in Safari Websites übersetzt werden, diese Funktion ist stand heute allerdings noch nicht verfügbar. Safari zeigt Nutzern zudem in Zukunft einen Bericht über aktive Tracking-Techniken auf Websites.

iOS 14 wird im Herbst für alle Nutzer kompatibler Geräte zum Download zur Verfügung stehen.

Noch ist nicht klar, welche Neuerungen die dritte Beta bereithält. Unter diesem Artikel sammeln wir wie immer eure Eindrücke.

