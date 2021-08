iOS 14.8: Noch ein Update vor iOS 15 soll kommen

Apple wird offenbar noch ein weiteres Update für iOS 14 bringen. Üblicherweise beendet das Unternehmen im Spätsommer die Arbeit an Updates für das jeweils aktuelle System und liefert nur noch kritische Sicherheitsupdates. Dieses Jahr wird es wohl anders sein.

Apple plant aktuell offenbar, noch ein weiteres Update für iOS 14 zu veröffentlichen. Derzeit laufen scheinbar die Arbeiten an iOS 14.8, das zeigt sich zuletzt anhand von Funden in Apples Entwicklungsumgebung Xcode, über die aufmerksame Entwickler auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichtet hatten.

Spotted in Xcode 13 beta 4:

iOS 14.8 on the way? pic.twitter.com/X771UEiNF8

— Brendan Shanks (@realmrpippy) August 6, 2021