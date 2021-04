Home Betriebssystem iOS 14.5 und Co. sollen heute Abend kommen

Heute Abend soll iOS 14.5 und iPadOS 14.5 für alle Nutzer veröffentlicht werden. Das Update war bereits von Apple für diese Woche angekündigt worden, nun deutet derzeit vieles darauf hin, dass heute Abend die Update-Welle anrollt.

Apple soll heute Abend sein lange erwartetes Update auf iOS 14.5 und iPadOS 14.5 veröffentlichen. Bereits vergangene Woche hatte das Unternehmen im Rahmen seines Events am Dienstag Abend deutscher Zeit angekündigt, die ausstehenden Updates in dieser Woche in der finalen Version für alle Nutzer zu veröffentlichen.

Die New York Times und die FT schreiben nun, dass die Aktualisierungen heute Abend erscheinen sollen. Danach werde Apple die Updates gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlichen.

Das Update auf iOS 14.5 und iPadOS 14.5 ging durch viele Testzyklen, bevor es an die Allgemeinheit ausgegeben wird. Insgesamt acht Betas musste es durchlaufen, sodass man hoffen darf, auf keine größeren Probleme in der finalen Version zu stoßen. Dennoch mag ein frisches Backup vor dem Update eine gute Idee sein.

Viele Neuerungen in iOS 14.5

Apple wird unter iOS 14.5 unter anderem die neue App-Tracking-Transparenz endgültig scharf schalten und damit wohl zumindest zeitweise für verkniffene Gesichter in der Werbebranche sorgen. Zugleich kommt ab iOS 14.5 die etwas ungewöhnliche Entscheidung auf die Nutzer zu, bei der Einrichtung eines neuen iPhones festlegen zu müssen, ob Siri für sie weiblich oder männlich sein soll.

Außerdem können Nutzer ihr iPhone auch dann mit Face ID entsperren, wenn sie eine Maske tragen müssen, hierzu benötigen sie allerdings noch eine Apple Watch.

Neben iOS 14.5 werden auch die übrigen Updates vermutlich heute Abend für alle Nutzer erscheinen.

