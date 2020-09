iOS 14.2: Public Beta ist jetzt da

Apple hat heute Abend iOS 14.2 Public Beta 1 für die interessierte Öffentlichkeit freigegeben. Das Update kann ab sofort installiert werden, es könnte allerdings im Einzelfall ein wenig dauern, bis die Aktualisierung angezeigt wird.

Heute Abend hat Apple die erste öffentliche Beta von iOS 14.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Letzte Woche war iOS 14.2 in der ersten Beta für die Entwickler bereitgestellt worden.

Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos möglich. Um die Betas aus dem Programm zu installieren, muss das hierfür passende Public Beta-Profil geladen und installiert werden. Anschließend lässt sich die neue Beta wie üblich über Einstellungen > Allgemein > Software-Update laden.

Auch für das neue iPad der achten Generation steht iPadOS 14 Beta nun in der ersten Beta für Entwickler zur Verfügung.

Neue Shazam-Option im Kontrollzentrum

Neu in iOS 14.2 ist unter anderem eine Option zum Erkennen von Songs via Shazam im Kontrollzentrum, diese muss indes zuerst in den Einstellungen aktiviert werden.

Weiterhin erhält die Maßband-App die Möglichkeit, Abstände zu anderen Menschen zu messen. Beta 2 von iOS 14.2 für die Öffentlichkeit wird darüber hinaus wohl die üblichen allgemeinen Verbesserungen von Performance, Stabilität und Sicherheit beinhalten.

Fällt euch noch etwas interessantes auf? Lasst es uns gern wissen.

Möglich wäre, dass iOS 14.1 bald für alle Nutzer erscheint, alternativ auch als Startversion für die neuen iPhones.

