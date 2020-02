Instagram für manche Nutzer down: Bei euch?

Zum Abend hat das soziale Netzwerk Instagram einige Probleme. Sowohl Deutschland, Österreich, die Schweiz und weitere Länder sind betroffen. Weltweit scheint vor allem Europa betroffen zu sein. Facebook selber und WhatsApp scheinen außen vor zu sein und einwandfrei zu funktionieren.

Hauptsächlich stecken wohl die sogenannten „DMs“, also die privaten Nachrichten auf Instagram fest. Diese weg zu senden funktioniert in den meisten Fällen, obgleich sie nicht immer ankommen und beim Sender meist gleich verschwinden. Wir können das Ganze in der Redaktion reproduzieren. Auch der Feed beginnt bei uns zu stecken und die immer gleichen Bilder anzuzeigen.

Auf Twitter trendet natürlich bereits der Hashtag „instagramdown“.

Anyone else’s #instagramdown ? Can’t like messages in DMs, messages being deleted and notifications not coming through until about 5 minutes after they’re supposed to.

— Jamie Rivett (@Jamie_Rivett) February 27, 2020