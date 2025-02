Home Apps Infuse 8.1 ist da: das ist neu

Videostreamingdienste werden auch hierzulande immer teurer, gerade Netflix erhöht fast schon im Jahrestakt die Preise. Die eigene Blue-ray-Sammlung oder die digitale Filmsammlung werden also wieder bedeutend attraktiver. In Kombination mit einer Apple TV kann man sich das Ganze auch einfach und komfortabel machen – der App Infuse sei Dank. Die liegt nun in Version 8.1 vor und wir geben eine kurze Übersicht.

Infuse 8.1 ist verfügbar

Dank Infuse ist das Abrufen der digitalen Filmsammlung auf der Apple TV denkbar einfach: externe Festplatte an den USB-Port am Router anklemmen, es geht natürlich auch eine Time Capsule, die App starten und den Anweisungen Folge leisten. Mit Version 8.1 nehmen die Entwickler wieder zahlreiche Verbesserungen vor – die sowohl die Bildqualität als auch die Navigation und die Performance betreffen. Anbei einmal die Release-Notes:

Für iOS

Neu

Alphabetische Bildlaufleiste beim Browsen hinzugefügt

123 Cloud Drive Streaming hinzugefügt

Unterstützung für .STRM-Dateien zugefügt

Dolby Vision Metatags von Emby und Jellyfin hinzugefügt

Verbessert

Verbesserte Unterstützung für Dolby Vision (Profil 8) Videos

Verbesserte Synchronisierung des Wiedergabefortschritts mit Emby und Jellyfin

Überarbeitete interne Infrastruktur zum Durchsuchen von Dateien

Verschiedene UI-Verbesserungen

Gefixt

Problem behoben, bei dem das Ausstrahlungsdatum einer TV-Episode nicht sichtbar war

Verschiedene Abstürze während der Wiedergabe behoben

Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen

Für tvOS

Neu

Alphabetische Bildlaufleiste beim Browsen hinzugefügt

123 Cloud Drive Streaming hinzugefügt

Unterstützung für .STRM-Dateien zugefügt

Dolby Vision Metatags von Emby und Jellyfin hinzugefügt

Verbessert

Verbesserte Unterstützung für Dolby Vision (Profil 8) Videos

Verbesserte Synchronisierung des Wiedergabefortschritts mit Emby und Jellyfin

Überarbeitete interne Infrastruktur zum Durchsuchen von Dateien

Verschiedene UI-Verbesserungen

Gefixt

Problem behoben, bei dem das Ausstrahlungsdatum einer TV-Episode nicht sichtbar war

Verschiedene Abstürze während der Wiedergabe behoben

Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen

Für macOS

Neu

123 Cloud Drive Streaming hinzugefügt

Unterstützung für .STRM-Dateien zugefügt

Dolby Vision Metatags von Emby und Jellyfin hinzugefügt

Verbessert

Verbesserte Unterstützung für Dolby Vision (Profil 8) Videos

Verbesserte Synchronisierung des Wiedergabefortschritts mit Emby und Jellyfin

Überarbeitete interne Infrastruktur zum Durchsuchen von Dateien

Verschiedene UI-Verbesserungen

Gefixt

Probleme mit fehlender Navigationsleiste behoben

Problem behoben, bei dem das Ausstrahlungsdatum einer TV-Episode nicht sichtbar war

Verschiedene Abstürze während der Wiedergabe behoben

Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen

Für visionOS

Neu

123 Cloud Drive Streaming hinzugefügt

Unterstützung für .STRM-Dateien zugefügt

Dolby Vision Metatags von Emby und Jellyfin hinzugefügt

Verbessert

Verbesserte Unterstützung für Dolby Vision (Profil 8) Videos

Verbesserte Synchronisierung des Wiedergabefortschritts mit Emby und Jellyfin

Überarbeitete interne Infrastruktur zum Durchsuchen von Dateien

Verschiedene UI-Verbesserungen

Gefixt

Problem behoben, bei dem das Ausstrahlungsdatum einer TV-Episode nicht sichtbar war

Verschiedene Abstürze während der Wiedergabe behoben

Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen

Update ist kostenfrei

Das Update ist ab sofort kostenfrei erhältlich und steht über den jeweiligen App-Store für alle drei Hardware-Plattformen zur Verfügung. Neukunden hingegen haben die Möglichkeit, sich insgesamt zwischen drei Bezahlmodellen zu entscheiden, wobei wir das jährliche Abo eher favorisieren. Der Preis für den Einmalkauf ist unserer Meinung nach dann doch etwas überzogen:

Monatliches Abo zu 0,99 Euro

Jahres-Abo zu 9,99 Euro

Lifetime-Zugang für aktuell 99,99 Euro

