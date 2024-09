Home iCloud / Services iMessage und Facetime: Apple meldet Probleme mit Diensten

iMessage und Facetime: Apple meldet Probleme mit Diensten

iMessage hat zur Stunde offenbar mit Ausfällen zu kämpfen, auch Facetime ist von den Störungen betroffen, wie Apple angibt. Allerdings sind offenbar nicht allzu viele Nutzer von den Fehlern betroffen. Habt ihr auch Probleme?

Apples Dienste haben an diesem Montagnachmittag mit ein paar Störungen zu kämpfen. iMessage ist derzeit für einige Nutzer nicht verfügbar, das hat Apple auf seiner Seite für den Status der iCloud angegeben. Auch Facetime wird in entsprechender Weise gekennzeichnet.

Probleme betreffen wohl nicht sehr viele Nutzer

Die Störungen haben laut Apple gegen kurz nach 05:00 Uhr morgens kalifornischer Ortszeit eingesetzt, wie viele Nutzer von den Ausfällen betroffen sind, ist nicht klar. Allerdings ist die Anzahl gemeldeter Störungen auf bekannten Ausfallmonitoren in den letzten Stunden nicht signifikant in die Höhe gegangen, was darauf hinzuweisen scheint, dass nicht sehr viele Anwender betroffen sind.

Probleme dieser Art kommen immer wieder vor, in den meisten Fällen dauert die Beseitigung einige Stunden. Alle Anbieter von Cloud-Diensten sind immer wieder von Ausfällen einzelner ihrer Dienste betroffen. Häufig sind einige hundert Millionen Anwender Opfer dieser Probleme.

Habt ihr heute auch Probleme mit Apples Diensten?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.