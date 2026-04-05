iFixit: AirPods Max 2 ohne Fortschritte bei Reparierbarkeit

Die AirPods Max 2 sind hinsichtlich ihrer Reparierbarkeit ihren Vorgängern sehr ähnlich: Es gibt keine, das zeigt ein Teardown der Reparaturspezialisten von iFixit.

Die Reparaturplattform iFixit hat die neuen AirPods Max 2 von Apple untersucht und kommt zu einem ernüchternden, aber wenig überraschendem Ergebnis. Laut dem Teardown unterscheiden sich die Kopfhörer kaum vom Vorgängermodell aus dem Jahr 2020.

Nach Angaben von iFixit sind Aufbau und interne Komponenten nahezu identisch. Auch das Öffnen der Geräte erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie bei der ersten Generation. Die einzige nennenswerte Änderung ist der Einsatz des neuen H2-Chips in den Ohrmuscheln.

iFixit: Keine echten Fortschritte bei der Reparierbarkeit

Kritik übt iFixit insbesondere daran, dass bekannte Schwachstellen nicht behoben wurden. Dazu zählt unter anderem die Bildung von Kondenswasser in den Ohrmuscheln bei hoher Luftfeuchtigkeit. Zudem stellt Apple weiterhin keine Ersatzteile oder Reparaturanleitungen bereit.

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Aus Sicht der Experten könnte die Reparierbarkeit deutlich verbessert werden, etwa durch leichter zugängliche Komponenten wie Akku und Ladeanschluss sowie durch eine bessere Unterstützung im Rahmen des Selbstreparaturprogramms.

Da sich am Design kaum etwas geändert hat, bleibt auch die Reparierbarkeit auf dem Niveau der Vorgängergeneration. Diese hatte iFixit mit 6 von 10 Punkten bewertet.