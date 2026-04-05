Sennheiser Audio vor ungewisser Zukunft: Sonova kündigt Verkauf der Sparte an

Sennheiser sorgt zumindest in Deutschland unter Audiophilen für glänzende Augen und konnte mit der Ambeo Max bei Soundbars lange Zeit den Goldstandard setzen. Das Unternehmen aus der Nähe von Hannover hatte seine Audio-Consumer-Sparte 2021 an das Schweizer Unternehmen Sonova verkaufen – nun beabsichtigt Sonova seinerseits die übernommene Sparte wieder abzustoßen.

Sonova trennt sich von der Sennheiser Audio-Consumer-Sparte

Bei der Übernahme versprach Sonova, die Audio-Consumer-Sparte weiter zu pflegen. In der Tat gab es einige neue Produkte, doch so richtig mit Herz war man nicht dabei. Nun ziehen die Schweizer die Reißleine und kündigen offiziell den Verkauf der Sennheiser-Audio-Consumer-Sparte an.

Sonova will sich künftig konsequent auf Hörgeräte und Cochlea-Implantate konzentrieren. Märkte, Vertriebswege und Innovationszyklen im Consumer-Audio-Bereich seien schlicht zu unterschiedlich und fressen zu viele Ressourcen..

Es bleiben Fragen offen

Überraschend ist die kurze Zeitspanne, die Übernahme erfolgte erst 2021. Fair enough, schon damals warf der Vorgang Fragen auf – die jetzt nicht verstummen. Schon damals waren Consumer Audio und medizinische Hörtechnik kaum vereinbar und sorgten für Stirnrunzeln in der Branche. Diese Unterschiede treten im Verkauf und Marketing besonders deutlich zutage.

Die wichtigste Frage dürften sich aber Käufer von Sennheiser Kopfhörern oder Soundbars stellen: Was passiert mit der App und wie lange wird es noch Software- und Firmwareupdates für die Produkte geben? Wir werden natürlich für euch am Ball bleiben