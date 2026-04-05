Das seht ihr bei Prime Video im April 2026

Ein weiser Mann sagte einst, bei der aktuellen Politik werden Satiriker arbeitslos und auch die Aprilscherze schreiben sich von selbst. Ihr solltet also morgen besonders stark aufpassen. Gänzlich ohne Aprilscherze sind jedoch die Neuzugänge bei Prime Video.
Die Neuzugänge
Der April steht ganz im Zeichen des Spitzensports, dazu gibt es einige spannende Serien. So dürfen sich Fans auf die finale Staffel von „The Boys“ freuen, zudem gibt es die Serienadaption des Actionklassikers „Man on Fire“.
Neue Filme bei Prime Video im April 2026
Ab dem 01. April
- Spectre
- House of Gucci
- Skyfall
- James Bond 007 – Ein Quantum Trost
- James Bond 007 – Casino Royale
- James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben
- Megamind: Der Knopf des Verbrechens
Ab dem 02. April
- Der Fall Collini
- Ready or Not
- Mission: Impossible – Fallout
Ab dem 05. April
- Stromberg – Wieder alles wie immer
Ab dem 09. April
- Sonic the Hedgehog
- Sonic the Hedgehog 2
Ab dem 10. April
- The Longest Ride
Ab dem 11. April
- Kung Fu In Rome
- The Maze Runner
- Maze Runner: The Death Cure
- Maze Runner: The Scorch Trials
Ab dem 12. April
- Pompeii
Ab dem 15. April
- Balls Up | Original
- Auslöschung
- The Dark Knight
- Batman v. Superman: Dawn of Justice
- Batman Begins
Ab dem 16. April
- The Exorcism
- Jerry West: Das Logo
- Nachts im Museum
- Nachts im Museum 2
- Night at the Museum: Secret of the Tomb
Ab dem 17. April
- Waiting for the Barbarians
- Venganza
- Project Darwin
Ab dem 19. April
- Zack Snyder’s Justice League
- Sugar Baby
Ab dem 20. April
- Gone Girl – Das perfekte Opfer
- Dune
Ab dem 21. April
- Love Again
Ab dem 23. April
- Super Charlie
Ab dem 24. April
- Wild Robot
Ab dem 25. April
- American Sniper
- Pretty Woman
Ab dem 26. April
- Never Let Go | Exclusive
Ab dem 28. April
- Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn
Ab dem 30. April
- Chroniken der Unterwelt
- The Astronaut
Live-Sport
Ab dem 02. April
- Timberwolves vs. Pistons
Ab dem 03. April
- Lakers vs. Thunder
Ab dem 04. April
- Spurs vs. Nuggets
Ab dem 07. April
- Champions Legaue: Viertelfinale Hinspiel – Real Madrid vs. FC Bayern München
Ab dem 09. April
- Celtics vs. Knicks
Ab dem 10. April
- Cavaliers vs. Hawks
- Lakers vs. Warriors
Ab dem 11. April
- Timberwolves vs. Rockets
Ab dem 14. April
- Champions Legaue Viertelfinale Rückspiel – Atlético Madrid vs. FC Barcelona
Die neuen Serien bei Prime Video im April 2026
Ab dem 01. April
- Schnick Schnack – Pumuckl treibt Schabernack | Staffel 1 |
Ab dem 05. April
- Nippon Sangoku: Die drei Nationen der roten Sonne | Staffel 1 |
Ab dem 08. April
- The Boys | Staffel 5 | Original
- The Handmaid’s Tale | Staffel 6 |
Ab dem 11. April
- Fist of The North Star | Staffel 1 |
Ab dem 13. April
- Bones | Staffel 1-12
Ab dem 17. April
- Absolute Value of Romance | Staffel 1 |
- American Gladiators | Staffel 1 |
Ab dem 20. April
- Kevin | Staffel 1 | Original
- Brooklyn Nine-Nine | Staffel 1-8
Ab dem 23. April
- LOL: Chi Ride È Fuori | Staffel 6 |
Ab dem 24. April
- Cangaco Novo | Staffel 2 |
- Cochinas | Staffel 1 |
Ab dem 29. April
- Das Geisterhaus | Staffel 1 |
Reality TV bei Prime Video im April 2026
Ab dem 22. April 2026
- Mission Unknown: The Unexpected | Staffel 2 |
Ab dem 27. April
- Pam & Tommy | Staffel 1