iCloud Confetti: Noch diese Woche neues Event-Planungstool von Apple?

Apple steht offenbar kurz davor, einen neuen iCloud-Service vorzustellen. Er soll bei der Planung von Gruppenevents helfen und könnte noch diese Woche an den Start gehen, wohl als Ergänzung des Kalenders.

Noch in dieser Woche will Apple einen neuen iCloud-basierten Service für das Versenden von Veranstaltungseinladungen vorstellen. Dies berichtet Mark Gurman von Bloomberg in der aktuellen Ausgabe seines Newsletters.

Laut seinem „Power On“-Newsletter trägt der Dienst intern den Codenamen „Confetti“. Er soll Nutzern eine neue Möglichkeit bieten, Einladungen zu Partys, Veranstaltungen und Meetings zu verschicken. Unklar ist, ob die Funktion in eine bestehende App wie den Kalender integriert oder als eigenständige Anwendung verfügbar sein wird.

Neues Feature unter iOS 18.3?

Der Dienst steht in Verbindung mit iOS 18.3, das vergangene Woche veröffentlicht wurde. Bereits im vergangenen Monat hatten Entwickler Hinweise im iOS-18.3-Code auf eine mögliche neue App namens „Invites“ entdeckt, die Nutzern bei der Organisation von Terminen und Veranstaltungen helfen soll. Diese App soll mit iCloud verknüpft sein. Gurmans Bericht bestätigt diese Vermutungen, doch viele Details bleiben noch offen.

Was denkt ihr über eine solche Erweiterung des Apple-Kalenders? Teilt eure Einschätzung gern in den Kommentaren.

