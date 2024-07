Home Apple HomePod mini ab sofort in „Mitternacht“ verfügbar

HomePod mini ab sofort in „Mitternacht“ verfügbar

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 16. Juli 2024 um 10:30 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Der HomePod mini bekommt eine denkbar moderate Überarbeitung. Apples kleiner Smartspeaker wird ab sofort auch in „Mitternacht“ angeboten. Dafür muss das beliebte „Spacegrey“ weichen. Eine Änderung, die schon beim großen HomePod Schule machte.

Apple verabschiedet sich Stück für Stück von Spacegrey. Zumindest bei seinen smarten Lautsprechern hat die Farbe ausgedient. Nachdem bereits der große HomePod der zweiten Generation nur noch in „Weiß“ und „Mitternacht“ ausgeliefert wurde, hat Apple über Nacht auch beim kleinen HomePod an der Farbwahl gefeilt.

Mitternacht statt Spacegrey

Ab sofort gibt es den mini in den Farben „Mitternacht“, „Weiß“, „Blau“, Gelb“ und „Orange“. Am Preis hat sich nichts geändert. Bei Apple selbst gibt es den kleinen HomePod für 109 Euro.

HomePod mini im Überblick

Der HomePod mini ist eine kostengünstige Option zum Einstieg in Apples Smart Home- und Lautsprecher-Bemühungen. Über ihn lassen sich in Kombination mit Apple Music Lieder abspielen, Timer stellen, Kalenderevents abfragen oder smarte Geräte steuern. Auf Zuruf und per Tasten könnt ihr die Wiedergabe steuern, die Lautstärke verändern oder Siri aktivieren.

Zwei HomePods lassen sich zu einem Stereo-Paar zusammenfassen und sorgen für guten Sound etwa in Kombination mit einem Fernseher. An den wuchtigen Klang des großen HomePods kommt er zwar nicht heran, für den Preis und die Größe liefert der mini aber durchaus guten Sound.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.