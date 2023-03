Home Apple Hilfe beim Einkaufen: Apple startet Videoberatung zum iPhone-Kauf

Apple möchte Kunden beim Einkaufen im Apple Store helfen. Eine persönliche Kaufberatung per Videochat soll den Kunden dabei unterstützen, das für sich passende Modell zu finden. Der neue Dienst startet zunächst nur in den USA.

Ist Apples Sortiment zu groß und verwirrend geworden? Apple möchte seine Kunden dabei unterstützen, das für sich passende iPhone zu finden. Das Unternehmen hat heute angekündigt, eine fernmündliche Einkaufsberatung zu starten. Der Kunde wird dabei per Videochat beraten. Der Apple-Mitarbeiter wird dabei zu sehen sein, dieser sieht den Kunden jedoch nicht, so Apple. Allerdings kann der Bildschirm des Nutzers geteilt werden.

Die Sitzungen sind geschützt und sicher, unterstreicht Apple.

Kaufberatung fürs richtige iPhone

Beraten werden soll der Kunde etwa zu verschiedenen Features von iPhones und anderen Produkten, aber auch Eigenschaften von Mobilfunkanbietern.

Es wird auch zu Finanzierungsangeboten, dem Wechseln zu iOS und dem Eintauschen von alten Geräten beraten. Der Dienst ist in den USA von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr kalifornischer Ortszeit verfügbar. Weitere Infos zu dem Angebot finden sich hier bei Apple. Bis auf weiteres wird es dieses Angebot nur in den USA geben. Ob und wann der Dienst nach Deutschland und in weitere Märkte kommen wird, ist noch nicht klar. Wäre eine solche Kaufberatung im Apple Store aus der Ferne für euch ein interessantes Angebot? Teilt eure Meinung gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

