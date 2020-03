„Hey Spotify“: Bequemere Sprachsuche in Arbeit

Spotify arbeitet an einer sprachaktivierten Suche nach Songs und Künstlern. Damit könnten Nutzer Titel abspielen, auch wenn sie gerade nicht die Hände frei haben, dies ist allerdings auch jetzt schon bedingt auf anderem Weg möglich.

Spotify möchte seine Sprachsuche offenbar noch etwas komfortabler gestalten. Die bis jetzt nur auf Englisch verfügbare Sprachsuche Spotify Voice soll künftig auch direkt per Sprache aktiviert werden können, das merkt Jane Manchun in einem Tweet an.

Spotify is working on “Hey Spotify” voice activation pic.twitter.com/PqZI01WZre — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 4, 2020

Der Nutzer muss dafür die Aktivierungsphrase „Hey Spotify“ sprechen, anschließend kann er nach Songs, Künstlern, Alben oder Playlisten fragen. Die Spotify-App hört aber nur so lange auf das Aktivierungswort, während die App im Vordergrund ausgeführt wird, auf diese Weise haben auch Amazon und Microsoft schon ihre Alexa- und Cortana-Integrationen unter iOS gelöst.

Zeitpunkt der Einführung noch unklar

Erst kürzlich hatte Spotify das Design seiner iOS-App ein wenig überarbeitet, die Aktualisierung kam jedoch bei einigen Nutzern deutlich verzögert an. Wann „Hey Spotify“ für alle Nutzer verfügbar wird, ist nicht bekannt. Ohnehin steht das neue Feature dann wohl zunächst nur für englischsprachige Nutzer zur Verfügung. Darüber hinaus kann Spotify auch auf andere Weise, etwa per Alexa, nach Musik gefragt werden. Ab Herbst läuft Spotify zudem wohl auch auf Apples HomePod, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Davon profitieren sowohl der HomePod, wie auch Spotify.

