Heute vor 10 Jahren starb Steve Jobs – Seine besten Zitate und Interviews

Am 5. Oktober 2011 starb Steve Jobs. Seine Leistungen für Apple brauchen wir euch nicht aufzuzählen. Stattdessen widmen wir den zehnten Todestag des Apple Gründers seinen eigenen Worten, seinen besten Zitaten.

Am 24. August 2011 gab Jobs das Zepter bei Apple ab. Nur wenige Wochen später starb er an Bauspeicheldrüsenkrebs. Das wohl größte, das dieser Mann geschaffen hat, ist die Firma selber. Seine Menschenkenntnis und Vision übertraf vermutlich sogar seine Talente in Design und Marketing und führte zu nichts Geringerem als dem wertvollsten Unternehmen der Welt, das auch 10 Jahre nach seinem Tod floriert.

Die besten Zitate von Steve Jobs

Zu seinen besten Zitaten zählen unserer Meinung nach:

Über Technologie und den Menschen

Technologie ist nichts. Was wichtig ist, ist, dass Du den Glauben an die Menschen bewahrst, dass sie von Grund auf gut und intelligent sind und dass wenn Du ihnen Werkzeuge gibst, sie wundervolle Dinge damit anstellen. – Quelle

Über Philosophie

„Ich würde all meine Technologie für einen Nachmittag mit Sokrates eintauschen.“ – Quelle

Über iTunes

„Es wird als Wendepunkt für die Musikindustrie in die Geschichte eingehen. Das ist ein Meilenstein. Ich kann es nicht zu hoch einschätzen!“ – Quelle

Über Computerdesign

„Wir haben dafür gesorgt, dass die Schaltflächen auf dem Bildschirm so gut aussehen, dass ihr sie lecken möchtet.“ – Quelle

Über Innovation

„Innovation geschieht durch Menschen, die sich auf dem Flur treffen oder sich abends um halb 11 anrufen, um sich von einer neuen Idee zu erzählen oder weil sie etwas realisiert haben, das unsere Denkweise komplett verändert. Es sind die Ad-Hoc-Meetings von sechs Personen, die von jemandem initiiert werden, der von einer coolen, neuen Idee berichtet und eure Meinung dazu hören möchte.“ – Quelle

Seine besten Interviews

Jobs war indessen eine Persönlichkeit, die nicht nur kurze Sätze, sondern mit Leichtigkeit längere eindrucksvolle Reden und Vorträge halten konnte. Das tat er nicht nur auf den durch ihn berühmt gewordenen Apple Keynotes, sondern auch im Rahmen anderer Veranstaltungen zu Themen des Lebens, Motivation, Arbeit und Sinn.

Hier sind einige unserer Favoriten aus dem Archiv der Interviews und Reden, die wir von Steve Jobs online finden.

Das Lost Interview von Jobs aus dem Jahre 1990 zeigt mit der Sicht 2021 nichts weniger als die Genialität eines Mannes:

Hier ein Video, das ihn 1980 auf einer Präsentation zeigt:

Meine beiden persönlichen Lieblingsvideos sind jedoch die folgenden: Jobs spricht über das Unternehmertum:

