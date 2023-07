Home Apple Heimversand statt Mitnahme: Der Apple Store erweitert seine Verkaufsoptionen

Heimversand statt Mitnahme: Der Apple Store erweitert seine Verkaufsoptionen

Apple Store-Besucher können in Zukunft auch Lieferungen an ihre Anschrift veranlassen. Das kann vor allem bei unhandlichen Käufen sinnvoll sein. Das Bezahlverfahren EasyPay Online Ordering wird dahingehend erweitert.

Wer im Apple Store einkauft, muss seine Käufe in Zukunft nicht mehr zwingend persönlich mitnehmen. Er kann alternativ auch eine Lieferung an die heimische Adresse veranlassen, das berichtete zuletzt Mark Gurman von Bloomberg.

In seinem aktuellen Newsletter vom Wochenende schreibt er, Apple werde das EasyPay Online Ordering in Bälde entsprechend ausweiten. Mit dem Verfahren können Kunden bereits jetzt am eigenen iPhone oder entsprechenden Macs im Apple Store ihre Einkäufe bezahlen.

Mehr Flexibilität beim Einkauf im Apple Store

In Zukunft ist es auch möglich, die Lieferung an die eigene Anschrift zu veranlassen. Das kann vor allem bei einem eher sperrigen Kauf wie einem iMac sinnvoll sein. Es ist auch dann von Vorteil, wenn der gewünschte Artikel gerade nicht vorrätig ist. In dem Fall würde für Apple auch die Wahrscheinlichkeit sinken, dass der Kunde den Store ohne einen Kauf getätigt zu haben wieder verlässt und möglicherweise gar über einen anderen Kanal kauft. Für Apple ergeben sich darüber hinaus auch Vorteile durch eine flexiblere Lagerhaltung.

Das erweiterte EasyPay Online Ordering soll ab August eingeführt werden. Ob dann bereits in allen Apple Stores das neue, erweiterte Versandverfahren verfügbar sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!