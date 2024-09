Home Apple Hat gedauert: Wo ist-Netzwerk startet bald in Südkorea

Hat gedauert: Wo ist-Netzwerk startet bald in Südkorea

Apple bringt sein Wo ist-Netzwerk nach Südkorea. Der Dienst ist seit Jahren in den USA und Europa sowie vielen anderen Regionen verfügbar. Darüber lassen sich Apple-Geräte aufspüren, die verloren oder gestohlen wurden.

Apple wird eines seiner Angebote in Zukunft in einem weiteren Markt anbieten. Das Wo ist-Netzwerk kann bald auch in Südkorea genutzt werden, schreibt Apple zuletzt in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Es hat lange gedauert, bis dieser Service in das asiatische Land mit dem starken Tech-Sektor kam.

Wo ist ab 2025 in Südkorea

Wie es weiter heißt, wird Apple Wo ist im kommenden Jahr in Südkorea an den Start bringen, das Angebot soll im Mai 2025 offiziell starten.

Das Wo ist-Netzwerk wird aus Apple-Geräten wie iPhones, iPads oder Macs gebildet, auch AirTags lassen sich darüber aufspüren. Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, teilen regelmäßig ihren Standort über das Netz, auf diese Weise entsteht eine gewaltige Standortdatenbank, in der die Positionen der kompatiblen Geräte enthalten sind.

Die AirTags wiederum verbinden sich mit iPhones in der Nähe, die deren Position wiederum in das Netz senden, gleichgültig, ob es eigene AirTags oder fremde Tracker sind.

Andere Hersteller wie Samsung haben inzwischen vergleichbare Dienste aufgebaut, auch Google bietet eine entsprechende Funktion für Android an.Anbieter

-----

