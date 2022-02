Home Deals Hardware von Apple im Angebot: iPhones, iPads und MacBooks günstiger

Hardware von Apple im Angebot: iPhones, iPads und MacBooks günstiger

Wer gerade auf der Suche nach einem neuen iPhone, iPad oder Mac ist und dabei nicht warten will, kann heute das eine oder andere Schnäppchen ergattern. Bei Amazon lassen sich heute ein paar Angebote abstauben. Werfen wir einen Blick darauf

Reduzierte Hardware von Apple

Uns ist bewusst, dass es in den nächsten vier Wochen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Event von Apple geben wird. Dort dürfte es mit Sicherheit ein neues iPad Air 5, ein iPhone SE 2022 usw. geben. Wer nicht so lange warten will oder nicht zwingend immer das Neueste haben will, kann bei der aktuellen Hardware interessante Preisnachlässe abstauben:

Macs im Angebot

Wir gliedern hier einfach auf und fangen mit dem Mac an. Folgende Modelle sind aktuell reduziert:

iPhones im Angebot

Auch beim iPhone gibt es aktuell ein paar spannende Angebote, die wir euch nachfolgend aufgelistet haben:

iPads im Angebot

Für das iPad gibt es ebenfalls ein paar Angebote, vor allem das iPad Pro 12,9″ 2021 ist interessant:

Zubehör

Damit es rund wird, haben wir euch noch passendes Zubehör zu den Hardware-Angeboten herausgesucht. Von Hüllen über Tastaturen bis hin zu Software ist hier alles vertreten:

