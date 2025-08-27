Gravierende Sicherheitslücke: Banken blocken PayPal-Zahlungen

PayPal sieht sich aktuell mit massiven technischen Problemen konfrontiert. Dem Zahlungsdienstleister sind laut Süddeutscher Zeitung wichtiger Sicherheitssysteme ausgefallen. Erste Banken haben bereits reagiert und PayPal-Lastschriften in Milliardenhöhe blockiert.

Laut SZ handelt es sich bei den ausgefallenen System um solche, die betrügerische Zahlungen filtern sollen. Nun haben erste Banken – auch von uns in der Redaktion genutzte – Lastschriften von PayPal blockiert. Laut DKB-App kommt es zu „verschiedenen Störungen bei Zahlungen über PayPal“.

Wie die Süddeutsche Zeitung weiter berichtet, ist der Schaden in seinem ganzen Ausmaß noch nicht abzusehen. Deutsche Banken haben wohl Lastschriften in zweistelliger Milliardenhöhe blockiert, viele Händler warten aktuell auf ihr Geld. Unabhängig vom finanziellen Schaden dürfte die Reputation PayPals unter dem Vorfall massiv leiden.