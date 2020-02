Google zeigt Cloud-Nutzern Videos fremder Menschen

Google hat in einigen Fällen falsche Videos an Nutzer der eigenen Foto-Cloud ausgeliefert. Das Problem trat im vergangenen Herbst auf und bezog sich hauptsächlich auf Videos. Schon bei anderen Unternehmen wurden in der Vergangenheit verschiedentlich Inhalte aus der Cloud verwechselt.

Nutzer des Google-Clouddienstes haben in einigen Fällen Inhalte erhalten, die nicht von ihnen waren, wie das Unternehmen inzwischen selbst bestätigt hat. Betroffen waren Nutzer, die Mitte November letzten Jahres das Takeout genannte Tool genutzt haben, um Inhalte aus ihrer Google-Cloud zu exportieren. In diesem Fall konnte es dazu kommen, dass die betroffenen Nutzer Videos fremder Nutzer erhalten haben.

Auch der Export eigener Fotos kann unvollständig gewesen sein

Weiterhin war es möglich, dass der Export der eigenen Daten aus der Google-Cloud nicht vollständig war. Wie Google erklärt, waren ausschließlich Videos von dem Problem betroffen. Alle Nutzer, die von dem Problem betroffen waren, wurden laut Google inzwischen benachrichtigt. Die Ursache der Störung soll zwischenzeitlich von Google beseitigt worden sein.

Immer wieder Verwechslungen in der Cloud

Der bei Google aufgetretene Störfall ist nicht der erste Fall, in dem die Cloud Daten von Nutzern verwechselt. Erst am Wochenende berichteten wir über Erfahrungen eines Hörers, dessen Wallet in der iCloud plötzlich die Flugtickets fremder Menschen eh´nthalten hatte. Auch tauchten in der Vergangenheit schon fremde Geräte in der iCloud-Verwaltung von Apple-Kunden auf. Apple hatte die entsprechenden Fallbeschreibungen der betroffenen Kunden recht rasch eskaliert.

Hattet ihr auch schon einmal Daten fremder Menschen in euren Cloud-Konten?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!