Google hat Einladungen für das nächste Made-by-Google-Event gegen Mitte August verschickt und wird dort die neue Pixel-11-Serie vorstellen. Die Geräte werden wohl deutlich teurer und sind somit in der Preisgestaltung wohl auch ein deutlicher Fingerzeig in Sachen iPhone 18 Pro und Co.

899 Dollar für das Einstiegsmodell

Ein mittlerweile wieder entferntes Amazon-Listing verriet, was Google offiziell noch zurückhält: Das Pixel 11 startet bei 899 US-Dollar für die kleinste Speichervariante mit 256 GByte. Die 128-GByte-Option fällt ko setzen mplett weg, über die gesamte Modellpalette steigen die Preise um rund 100 Euro. Als Grund nennen mehrere Quellen gestiegene Kosten für RAM und andere Kernkomponenten. Damit positioniert sich Google endgültig im absoluten Premium-Segment – und rückt preislich nah an Apples iPhone-Pro-Reihe heran. Spannend wird, ob Cupertino beim iPhone 18 Pro nachzieht oder bewusst die Preise hält, um sich genau hier abzugrenzen.

Tensor G6 und neues Modem

Technisch markiert die Generation einen klaren Schnitt. Der Tensor G6 soll auf TSMCs 2-nm-Verfahren basieren, dazu kommt erstmals ein MediaTek-M90-Modem anstelle der bisherigen Samsung-Lösung. Um Chips in der Strukturbreite verbauen zu können, soll Google Brancheninsidern zufolge auch eine größere Ausschussquote akzeptiert haben. Erwartet werden neben dem Pixel 11, 11 Pro und 11 Pro XL auch ein neues Pixel 11 Pro Fold sowie die Pixel Watch 5 in zwei Größen. Beim Arbeitsspeicher soll Google auf 12 GB setzen, die jeweiligen Ausstattungsvarianten mit 1 TB könnten auf 16 GB RAM hinauslaufen.

KI und Kamera werden wohl massiv aufgerüstet

Google dürfte Gemini noch tiefer ins System verankern. Leaks deuten auf einen Ultra-Low-Light-Videomodus hin, der Aufnahmen bei extremer Dunkelheit komplett auf dem Gerät verarbeitet. Dazu soll ein bis zu 100-facher Zoom durch verbesserte Teleobjektiv-Hardware und maschinelles Lernen möglich werden. Ein neues „Video Relight“-Feature erlaubt es, die Beleuchtung einer Szene nachträglich anzupassen. Abseits der Kamera fällt ein „Pixel Glow“ genanntes Feature auf: Eine RGB-LED-Leiste auf der Rückseite leuchtet bei Anrufen, Akkuständen oder Gemini-Antworten in bis zu acht Farben – konzeptionell vergleichbar mit dem Glyph-Interface von Nothing.

Wann findet das Event statt?

DieKeynotestartet am 12. August um 18 Uhr Eastern Time, also Mitternacht deutscher Zeit. Wenn Google die Preise derart nach oben schraubt, dürfte das ein klarer Hinweis auf Apple und die Preisgestaltung sein. Cupertino hat erst kürzlich die Preise dür iPad, Mac und MacBook sowie die Apple TV teils deutlich erhöht – nur beim iPhone hielt man sich zurück. Allein deshalb lohnt sich ein Blick auf die neuen Pixel-11-Geräte.