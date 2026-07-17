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17. Juli 2026

Fabian Schwarzenbach

Apple verklagt OpenAI | M7 Ultra | Social Media-Verbot – Apfelplausch #453

Marco und Fabian loben Apple und die EU in vollen Zügen. Die beiden sprechen über die Public Beta von iOS 27, Apples Klage gegen Open AI, über ein Verbot von Social Media für unter 13 Jährige und Apple M7 Ultra-Pläne. Viel Spaß!

Im Podcast erwähnt

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  • 0:00: Intro: Geschichten aus der Apple-Welt
  • 02:06: Heute vor 31 Jahren…
  • 05:30: Hörerpost: Siri-Trigger und Gaming-MacBook
  • 11:50: iOS 27 Public Beta: Wer traut sich?
  • 15:32: Apple verklagt OpenAI
  • 31:53: M7 Ultra: 2028 in neue KI-Dimensionen?
  • 35:48: Interne Observierung: Apple übernimmt SigScalr
  • 40:35: EU-Vorschlag: Social Media-Verbot für unter 13-Jährige
  • 51:22: Austauschbare Akkus: EU-Ausnahmen für Apple Watch und AirPods
  • 53:15: Einigung: Apple Intelligence bald in China
  • 56:15: TuFdW: Apple Mail und die Tour de France
  • 01:01:50: Schluss: Marco macht Urlaub

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