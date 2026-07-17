Apple verklagt OpenAI | M7 Ultra | Social Media-Verbot – Apfelplausch #453

Marco und Fabian loben Apple und die EU in vollen Zügen. Die beiden sprechen über die Public Beta von iOS 27, Apples Klage gegen Open AI, über ein Verbot von Social Media für unter 13 Jährige und Apple M7 Ultra-Pläne. Viel Spaß!

Im Podcast erwähnt

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0:00 : Intro: Geschichten aus der Apple-Welt

: Intro: Geschichten aus der Apple-Welt 02:06 : Heute vor 31 Jahren…

: Heute vor 31 Jahren… 05:30 : Hörerpost: Siri-Trigger und Gaming-MacBook

: Hörerpost: Siri-Trigger und Gaming-MacBook 11:50 : iOS 27 Public Beta: Wer traut sich?

: iOS 27 Public Beta: Wer traut sich? 15:32 : Apple verklagt OpenAI

: Apple verklagt OpenAI 31:53 : M7 Ultra: 2028 in neue KI-Dimensionen?

: M7 Ultra: 2028 in neue KI-Dimensionen? 35:48 : Interne Observierung: Apple übernimmt SigScalr

: Interne Observierung: Apple übernimmt SigScalr 40:35 : EU-Vorschlag: Social Media-Verbot für unter 13-Jährige

: EU-Vorschlag: Social Media-Verbot für unter 13-Jährige 51:22 : Austauschbare Akkus: EU-Ausnahmen für Apple Watch und AirPods

: Austauschbare Akkus: EU-Ausnahmen für Apple Watch und AirPods 53:15 : Einigung: Apple Intelligence bald in China

: Einigung: Apple Intelligence bald in China 56:15 : TuFdW: Apple Mail und die Tour de France

: TuFdW: Apple Mail und die Tour de France 01:01:50: Schluss: Marco macht Urlaub

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