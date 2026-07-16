Dank Final Cut Camera: Apple wertet das iPhone 17 Pro deutlich auf

Wer sein iPhone im semi-professionellen Videosetup einsetzt, darf sich freuen: Apple hat Final Cut Camera auf Version 2.3 aktualisiert und der kostenlosen App eine Funktion spendiert, die klar auf ambitionierte Filmer zielt. Allerdings ist diese Verbesserung auf das aktuelle Flaggschiff von Apple begrenzt.

Das ist neu in Final Cut Camera 2.3

Im Zentrum des Updates steht „Klarer HDMI-Ausgang“ (Clean HDMI Out). Damit könnt ihr den Videostream ohne Bedienelemente und Overlays an einen externen Monitor oder Recorder wie den Atomos Ninja schicken. Bislang landete die komplette Bedienoberfläche der App mit auf dem angeschlossenen Display – jetzt bekommt ihr ein reines, ungestörtes Kamerabild. Laut Apples Release Notes ist die Funktion dem iPhone 17 Pro vorbehalten, zur Pro Max äußert sich der Hersteller in den Notes nicht explizit.

Daneben baut Apple die ProRes-Unterstützung aus: Ihr könnt künftig zwischen ProRes 422 HQ, ProRes 422 und ProRes 422 LT wählen und so Bildqualität und Dateigröße feiner gegeneinander abwägen. Diese Optionen setzt Apple ab dem iPhone 13 Pro voraus, sind also deutlich breiter verfügbar als der Clean-HDMI-Ausgang. Wie 9to5Mac berichtet, lässt sich außerdem der digitale Zoom deaktivieren, damit jede Aufnahme durchgehend in voller optischer Auflösung entsteht statt mit digital hochgerechneten Zwischenstufen. Anbei die Release-Notes:

Verwende „Klarer HDMI-Ausgang“, um einen sauberen Videostream ohne Überlagerungen an einem externen Monitor oder Recorder auszugeben, damit du dich auf das aufgenommene Bild konzentrieren kannst. (erfordert iPhone 17 Pro.)

Wähle zwischen ProRes 422 HQ, ProRes 422 oder ProRes 422 LT für unglaubliche Videoqualitat und -bearbeitungsleistung. Es stehen weitere Optionen zur Verfügung, um Bildqualität und Dateigröße auszubalancieren (erfordert iPhone 13 Pro oder neuer)

Deaktiviere den digitalen Zoom, um sicherzustellen, dass jede Aufnahme in voller optischer Auflösung aufgezeichnet wird.

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Warum ausgerechnet das iPhone 17 Pro?

Bemerkenswert ist vor allem die Exklusivität von Clean HDMI Out. Technisch wäre das Entfernen von Overlays keine Funktion, die zwingend die aktuelle Pro-Chipgeneration braucht – entsprechend wird in der Community bereits diskutiert, warum Apple hier so scharf abgrenzt. Ins Bild passt es trotzdem: Cupertino positioniert das iPhone 17 Pro seit der Vorstellung gezielt als professionelles Videowerkzeug, mit ProRes RAW, Dolby Vision HDR und Genlock als zentralen Argumenten. Clean HDMI Out reiht sich da nahtlos ein – wer sein iPhone in einem ernsthaften Kamera-Rig einsetzt, soll konsequent zum Pro-Modell greifen.

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