Google Maps als Standard-App: Apple lässt EU-Nutzern die Wahl

Apple plant, Nutzern in der EU schon bald mehr Freiheiten bei der Auswahl ihrer Standard-Apps zu geben. In einem kürzlich veröffentlichten Dokument kündigte das Unternehmen an, dass iPhone-Nutzer in Europa ab Frühjahr 2025 die Möglichkeit haben werden, Standard-Apps für Navigation und Übersetzung festzulegen.

Damit könnten viele User ihren lang gehegten Wunsch erfüllen: Google Maps als Standard-Navigations-App einzurichten. Die Änderung dürfte mit iOS 18.4 aktiv werden, erste Vorbereitungen trifft Apple in der zweiten Beta von iOS 18.2, die gestern erschienen ist.

Neue Optionen für Standard-Apps im Frühling 2025

In einem Update zur Einhaltung des Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union gab Apple am Freitag bekannt, dass es ab dem Frühjahr 2025 die Auswahl der Standard-App für Navigationsdienste und Übersetzungen ermöglichen werde. Dies ist Teil der umfassenden Bemühungen des Unternehmens, den strengen EU-Vorgaben gerecht zu werden.

Einem Absatz nach, der MacRumors zuerst aufgefallen ist, könnten iPhone-Besitzer in der EU ab iOS 18.4 Google Maps als ihre bevorzugte Navigations-App auswählen.

Übersetzungs-Apps und globale Standardoptionen

Zusätzlich zur Navigations-App wird es auch für Übersetzungs-Apps eine Standardauswahl geben – eine Funktion, die den Nutzern ebenfalls mehr Flexibilität bietet. Für viele dürfte jedoch die Navigationseinstellung die größere Bedeutung haben.

Interessant ist zudem, dass bereits in der Beta-Version von iOS 18.2 Standard-Optionen für Nachrichten- und Telefonie-Apps weltweit unterstützt werden. Diese Neuerung war ursprünglich als EU-spezifisch gedacht, könnte jedoch nun auch in anderen Regionen zur Verfügung stehen.

