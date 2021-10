Google: Design von iOS-Apps soll sich künftig stärker an Betriebssystem orientieren

Schon lange wird Google dafür kritisiert, dass sich seine iOS-Apps designtechnisch deutlich von anderen iOS-Apps unterscheiden, weil sie sich nicht genügend an Apples Designvorgaben orientieren. Nun scheint sich der Konzern diese Kritik zu Herzen genommen zu haben, da er plant, sein Vorgehen bei der Entwicklung von iOS-Apps grundlegend zu verändern.

In Sachen Design und Funktionsweise unterscheiden sich die iOS-Versionen von Googles eigenen Apps kaum von ihren Pendants, die auf Android zu finden sind. Während Google dies lange Zeit als ideal betrachtete, waren Apple-Fans diesbezüglich anderer Meinung.

Denn die Tatsache, dass Google seine Apps nicht an das standardmäßige App-Design von iOS anpasste, habe zu großen Unterschieden bei der Bedienung von nativen iOS-Apps und Apps von Drittanbietern geführt. Somit habe sich dies negativ auf das Nutzererlebnis ausgewirkt.

Daraufhin hat sich der dafür zuständige Google-Entwickler Jeff Verkoeyen diese Woche bei Twitter gemeldet. Er erklärte, dass man in den letzten Jahren vermehrt versucht habe, iOS-Apps stärker an ihr ursprüngliches Android-Design anzupassen, um damit Lücken in Apples UIKit zu schließen und Googles Designelemente plattformübergreifend für alle zugänglich zu machen.

Nun sei man allerdings zu dem Schluss gekommen, dass die Diskrepanz zwischen Apples Designelementen und denen von Google mittlerweile zu groß geworden sei. Aus diesem Grund plane Google nun, fast ausschließlich systemeigene Designelemente für seine iOS-Apps zu verwenden.

The time we're saving not building custom code is now invested in the long tail of UX details that really make products feel great on Apple platforms. To paraphrase Lucas Pope, we're "swimming in a sea of minor things", and I couldn't be more excited about this new direction.

— Jeff Verkoeyen (@featherless) October 7, 2021