Google: Danach wurde 2021 gesucht

Jedes Jahr veröffentlicht Google Listen mit den beliebtesten Suchanfragen in verschiedenen Kategorien. Die Rankings von diesem Jahr können nun abgerufen werden und sind teils nicht überraschend.

Wie eben erwähnt, unterteilt Google diese Ergebnisse in mehrere Kategorien. Diese sind dabei teils länderspezifisch, wie zum Beispiel „Deutsche Politiker:innen“ für Deutschland. Man kann sich die Reihungen aber auch auf die ganze Welt bezogen ansehen, wobei dann hauptsächlich allgemeine Listen zu sehen sind, wie beispielsweise die Platzierungen von Suchen nach Musik.

In diesem Artikel wollen wir nun im Detail auf die Rankings für Deutschland und Österreich eingehen.

Google-Suchanfragen im Jahr 2021: Die Trends

Deutschland

Beginnen wir mit der Analyse der beliebtesten Suchanfragen für Deutschland. Hier sticht gleich einmal ins Auge, dass von vielen Infos zur vergangenen Bundestagswahl und zu den damit verbundenen PolitikerInnen recherchiert wurden. Im Bereich der Persönlichkeiten liegt die Anfrage nach Christian Eriksen auf Platz 1. Der dänische Fußballspieler erlitt bei einem EM-Match überraschenderweise einen Herzstillstand. Auch fällt auf, dass Squid Game bei den Serien vorne mit dabei ist und bei den Warum-Fragen staubt „Warum geht WhatsApp nicht?“ den ersten Platz ab. Natürlich ist auch das Corona-Thema ziemlich weit an der Spitze.

Im Vergleich zum vorherigen Jahr tat sich hier schon einiges. In 2020 erfreuten sich besonders die US-Wahlen von Joe Biden großer Beliebtheit, gleich wie Michael Wendler und dessen Frau Laura Müller. Es spiegelt sich auch die Unsicherheit im Hinblick auf die vergangenen Lockdowns wider, so wurde etwa die Frage „Wann öffnen die Schulen wieder?“ häufig eingetippt.

Österreich

Weiter geht es mit der Untersuchung der Suchen in Österreich. In der österreichischen Politik tat sich in letzter Zeit einiges, wodurch es nicht überraschend sein dürfte, dass sich Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg Platz eins und Platz zwei in „Östereicher:innen des Jahres“ teilen, gefolgt von Christine Aschbacher auf der fünften Platzierung. Klar und deutlich fällt auch auf, dass das Corona-Thema im Vordergrund stand, wie man an „FFP2 Maske kaufen“ in „Chronik Österreich“ oder „Wie lange gilt ein PCR-Test?“ in der Kategorie „Wie…?“ sieht.

Die letztjährige Auswertung sieht auch hier ein wenig anders aus, auch wenn man ähnliche Schwerpunkte wieder erkennen kann. So ist „Brot backen“ bei „Suchanfragen nach Rezepten für…“ ganz oben mit dabei, da das ein beliebter Zeitvertreib vieler ÖsterreicherInnen im ersten Lockdown war.

Google-Suchtrends ansehen

Das war jetzt einmal ein kleiner Überblick zu den Suchtrends. Die referenzierten Listen findet ihr hier im Detail.

